Đà Nẵng và Hàn Quốc: Hướng tới hợp tác kinh tế sâu rộng

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) với các đối tác Hàn Quốc. Ảnh Đoàn công tác UBND TP. Đà Nẵng

Tọa đàm với chủ đề: “Hợp tác tương lai Đà Nẵng - Hàn Quốc 2026” diễn ra vào chiều ngày 19/9 tại Seoul đã nhận được sự quan tâm và tham dự của nhiều đại diện cấp cao đến từ hai bên, nhằm thảo luận về các giải pháp nhằm đưa mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc phát triển đi vào chiều sâu.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Mạnh Hùng,phát biểu tại tọa đàm. Ảnh Đoàn công tác UBNDTP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh rằng Đà Nẵng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ xem Đà Nẵng là điểm đến đầu tư mà còn là đối tác phát triển lâu dài. Đà Nẵng cam kết cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai và mở rộng hoạt động tại đây.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Vũ Hồ, cho rằng quan hệ Đà Nẵng - Hàn Quốc cần được thúc đẩy theo hướng đi vào chiều sâu, mở rộng từ giao lưu, du lịch sang đầu tư công nghệ và đào tạo nhân lực. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực, đồng thời tăng cường đối thoại với cộng đồng Hàn Quốc tại Đà Nẵng.

Tại tọa đàm, các đại diện từ Korea Advanced Institute for Technology Evaluation và Công ty Winwoo Partners đã giới thiệu kế hoạch kinh doanh và đầu tư tại Đà Nẵng. Những trao đổi này góp phần làm rõ hơn hướng hợp tác tiềm năng và tạo cơ sở để các bên tiếp tục nghiên cứu và triển khai các cơ hội đầu tư cụ thể.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, đã giới thiệu những thay đổi về quy mô và không gian phát triển của Đà Nẵng. Bà Tâm cho biết đến hết tháng 8/2026, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã có 314 dự án đầu tư tại Đà Nẵng với tổng vốn gần 1,66 tỷ USD. Hàn Quốc cũng là thị trường khách quốc tế lớn nhất của thành phố, với hơn 1,4 triệu lượt khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng trong 8 tháng đầu năm 2026.

Đà Nẵng đã giới thiệu 5 không gian hợp tác chiến lược, bao gồm: Khu thương mại tự do, trục logistics cảng Liên Chiểu - Chu Lai, lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, Trung tâm tài chính quốc tế, cùng thị trường khách Hàn Quốc và hệ sinh thái dịch vụ Hàn Quốc tại Đà Nẵng. Thành phố đang nghiên cứu mở rộng Khu thương mại tự do từ hơn 1.880 ha lên khoảng 4.476 ha.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng ưu tiên phát triển các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như vi mạch – bán dẫn, AI, dữ liệu lớn, IoT, robot và tự động hóa. Thành phố hiện có 3 khu công nghệ số tập trung và đang xúc tiến các trung tâm dữ liệu quy mô khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đã diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) với các đối tác Hàn Quốc. Các thỏa thuận này mở rộng kết nối giữa các cơ quan, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp hai bên, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Chuyến công tác của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại Hàn Quốc đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đưa quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc đi vào chiều sâu. Với những cam kết và thỏa thuận đạt được, Đà Nẵng đang mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế và công nghệ, hứa hẹn mang lại những kết quả thiết thực trong tương lai gần.