Đà Nẵng và Gold Coast thúc đẩy hợp tác thực chất trên 5 lĩnh vực ưu tiên

Đoàn công tác TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng với ông Tom Tate, Thị trưởng Gold Coast.

Đây là cuộc làm việc trực tiếp ở cấp lãnh đạo cao nhất của đoàn Đà Nẵng với Thị trưởng Gold Coast tại thành phố Gold Coast kể từ khi hai địa phương ký Biên bản ghi nhớ (MOU) thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày 11-6-2020. Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Đà Nẵng đề xuất 5 nhóm lĩnh vực hợp tác ưu tiên: du lịch, hàng không và kết nối giao lưu; giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; đầu tư, thương mại, y tế và chăm sóc sức khỏe; đô thị thông minh, bảo vệ môi trường và năng lượng tái tạo; quản lý thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đối với du lịch và hàng không, ông Tom Tate chủ động nêu ý tưởng nghiên cứu mở đường bay thẳng Gold Coast – Đà Nẵng. Theo Thị trưởng, đường bay trực tiếp sẽ là cầu nối giữa hai điểm đến du lịch biển, tạo điều kiện để du khách kết hợp hành trình tham quan Gold Coast và Đà Nẵng; đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại của sinh viên quốc tế, gia đình và người thân, qua đó hình thành nguồn khách ở cả hai chiều. Phía Đà Nẵng đánh giá cao đề xuất này. Theo thông tin của ngành du lịch thành phố, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón 376.981 lượt khách Australia, tăng 43,86% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả trên cho thấy dư địa mở rộng thị trường khách Australia; việc nghiên cứu kết nối hàng không trực tiếp cần tiếp tục được xem xét trên cơ sở nhu cầu thị trường và phương án khai thác của các hãng hàng không.

Đối với đầu tư, y tế và chăm sóc sức khỏe, Thị trưởng giới thiệu kinh nghiệm hình thành, phát triển Khu Y tế và Tri thức Gold Coast (Gold Coast Health and Knowledge Precinct), nơi kết nối các cơ sở đào tạo, bệnh viện, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp. Mô hình này chú trọng nghiên cứu và phát triển (R&D), thử nghiệm lâm sàng, thu hút đầu tư và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đồng thời mở ra khả năng hợp tác trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, y học và dịch vụ dành cho người cao tuổi. Đáng chú ý, Thị trưởng gợi mở mô hình hợp tác bổ trợ theo chuỗi giá trị: các đối tác Gold Coast phát huy thế mạnh nghiên cứu, phát triển công nghệ y tế, trong khi Đà Nẵng có thể tiếp nhận một số hoạt động sản xuất, chế tạo phù hợp, hướng đến thương mại hóa sản phẩm. Phía Gold Coast sẽ xem xét các lĩnh vực và doanh nghiệp có tiềm năng để kết nối, tiến tới tổ chức đoàn doanh nghiệp đến Đà Nẵng khảo sát, gặp gỡ đối tác và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Đối với phát triển đô thị thông minh, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo và thích ứng với biến đổi khí hậu, hai bên trao đổi về nhu cầu ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị bền vững. Riêng lĩnh vực quản lý thiên tai, Thị trưởng giới thiệu những giải pháp của Gold Coast về mô hình hóa lũ lụt, dự báo bão, giám sát nguy cơ cháy rừng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện sớm các khu vực có rủi ro. Thị trưởng bày tỏ sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và các giải pháp công nghệ; đồng thời đề nghị tổ chức chương trình tìm hiểu chuyên sâu về Trung tâm Quản lý thiên tai Gold Coast khi điều kiện cho phép.

Theo Thị trưởng, để trao đổi sâu về các lĩnh vực trên cần có những chương trình làm việc chuyên đề với sự tham gia của các cơ quan, chuyên gia và doanh nghiệp. Cuộc gặp lần này là bước khởi đầu để hai địa phương lựa chọn nội dung ưu tiên và xây dựng kế hoạch phối hợp thiết thực.