Đà Nẵng và Đại học Queensland thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực và công nghệ cao

Lãnh đạo TP Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo Đại học Queensland. Ảnh: VŨ QUANG

Củng cố nền tảng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Brett Lovegrove, Phó Hiệu trưởng UQ phụ trách Quan hệ Đối tác Toàn cầu. Tại buổi làm việc, lãnh đạo UQ bày tỏ vui mừng đón đoàn Đà Nẵng và khẳng định nhà trường coi trọng mối quan hệ hợp tác đã được vun đắp qua nhiều giai đoạn.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo Đại học Queensland. Ảnh: VŨ QUANG

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Xuân Thắng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp ấm áp của UQ, đồng thời nhắc lại dấu mốc hợp tác từ tháng 5-2010. Đến nay, gần 50 cán bộ, lãnh đạo thành phố đã hoàn thành các chương trình đào tạo tại UQ, trở về công tác và đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Hai bên đánh giá đây là cơ sở để tiếp tục mở rộng hợp tác. Trong năm 2025, UQ cũng ký kết 2 thỏa thuận liên kết đào tạo với Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) thuộc các lĩnh vực ngôn ngữ, truyền thông và quan hệ quốc tế.

Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho ông Brett Lovegrove, Phó Hiệu trưởng Đại học Queensland phụ trách Quan hệ Đối tác Toàn cầu. Ảnh: VŨ QUANG

Sau khi mở rộng không gian phát triển, Đà Nẵng tập trung xây dựng Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, hệ thống cảng biển, sân bay và các khu công nghệ cao, đặt ra nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao. Trọng tâm trao đổi là mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, vừa nâng cao năng lực giao tiếp của học sinh, vừa bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn tự nhiên bằng tiếng Anh. Đại diện UQ khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thiết kế khóa bồi dưỡng giáo viên và kết nối các nguồn hỗ trợ học bổng như Australia Awards, Aus4Skills cho Đà Nẵng.

Đẩy mạnh công nghiệp dược liệu, công nghệ cao và nghiên cứu ứng dụng

Trao đổi về định hướng phát triển công nghiệp dược liệu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu giới thiệu tiềm năng tài nguyên đa dạng sinh học của địa phương với khoảng 830 loài cây dược liệu, nổi bật là sâm Ngọc Linh. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh thành phố hướng tới phát triển công nghiệp dược liệu dựa trên khoa học công nghệ, bao gồm cả chế biến sâu.

Đoàn công tác TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đại học Queensland

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đề xuất nghiên cứu hợp tác với UQ trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, hóa dược, khoa học sự sống và đánh giá hoạt chất nhằm hỗ trợ phát triển sản phẩm, đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao chất lượng và giá trị thương mại của dược liệu. Đồng thời, Đà Nẵng quan tâm xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và vùng nguyên liệu để từng bước hình thành chuỗi "nghiên cứu – sản xuất – thương mại hóa", hướng tới xây dựng thành phố thành trung tâm công nghiệp dược liệu có sức cạnh tranh cao.

Cùng trao đổi về hệ sinh thái hạ tầng, đồng chí Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao (CNC) và các Khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng giới thiệu tiềm năng từ Khu CNC, các KCN, Khu thương mại tự do và các khu công nghệ thông tin tập trung. Đồng chí đề xuất UQ tăng cường kết nối các viện nghiên cứu, nhà khoa học quốc tế với doanh nghiệp tại Đà Nẵng nhằm thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Đại diện UQ đánh giá cao tiềm năng phát triển của thành phố, chia sẻ năng lực nghiên cứu AI liên ngành và bày tỏ quan tâm tìm hiểu các khu chức năng của Đà Nẵng để cụ thể hóa cơ hội hợp tác.

Kết luận buổi làm việc, ông Brett Lovegrove đánh giá cao định hướng của Đà Nẵng và tổng kết 3 hướng hai bên có thể thúc đẩy gồm: đào tạo nhân lực (trọng tâm là tiếng Anh và giáo viên dạy môn tự nhiên bằng tiếng Anh); kết nối nghiên cứu AI, công nghệ cao với Khu công nghệ cao và Khu thương mại tự do; hợp tác công nghệ sinh học, khoa học sự sống và dược liệu. Đại diện UQ đề xuất ưu tiên đào tạo tiếng Anh và bồi dưỡng giáo viên làm bước triển khai ban đầu.

Đánh giá cao thiện chí của UQ, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục làm việc với đại diện UQ để tham mưu triển khai các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Đại học Queensland và dấu ấn hợp tác với TP Đà Nẵng Đại học Queensland (UQ) là một trong những cơ sở giáo dục và nghiên cứu hàng đầu Australia, nằm trong nhóm 50 đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings. Mối quan hệ hợp tác giữa TP Đà Nẵng và UQ được đặt nền móng từ tháng 5-2010 thông qua chương trình hợp tác đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học. Thông qua chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố, gần 50 cán bộ đã hoàn thành học tập tại UQ. Việc mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ cao, AI và công nghiệp dược liệu cho thấy UQ tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với Đà Nẵng trong các lĩnh vực mới.