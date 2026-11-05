Đà Nẵng và Đại học Queensland thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, công nghệ cao và công nghệ sinh học

Đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng làm việc với Đại học Queensland.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cho biết, thành phố đặt mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, theo đó, nhu cầu nhân lực có chuyên môn sâu, ngoại ngữ tốt và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế ngày càng cấp thiết. Với mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Lãnh đạo đoàn nhấn mạnh yêu cầu không chỉ nâng cao năng lực giao tiếp của học sinh mà còn bồi dưỡng giáo viên có khả năng giảng dạy Toán, Vật lý, Hóa học và các môn học khác bằng tiếng Anh.

Trao đổi về định hướng phát triển công nghiệp dược liệu, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, giới thiệu tiềm năng tài nguyên dược liệu của địa phương sau hợp nhất, với khoảng 830 loài cây dược liệu, trong đó có nhiều loài quý, đặc biệt là sâm Ngọc Linh. Thành phố mong muốn khai thác lợi thế này theo hướng phát triển ngành công nghiệp dược liệu dựa trên khoa học và công nghệ, thay vì chỉ dừng ở khai thác nguyên liệu thô. Đồng chí đề xuất nghiên cứu khả năng hợp tác với UQ trong công nghệ sinh học, hóa dược, khoa học sự sống và đánh giá hoạt chất, qua đó hỗ trợ nghiên cứu sản phẩm, chế biến sâu, nâng cao chất lượng và giá trị thương mại của dược liệu.

Kết luận buổi làm việc, Đại diện UQ đánh giá cao định hướng phát triển của Đà Nẵng và tổng kết ba hướng hai bên có thể tiếp tục thúc đẩy: đào tạo nguồn nhân lực, nhất là tiếng Anh và giáo viên dạy môn học bằng tiếng Anh; kết nối nghiên cứu AI, công nghệ cao với hệ sinh thái Khu công nghệ cao và Khu thương mại tự do; hợp tác công nghệ sinh học, nông nghiệp, khoa học sự sống và dược liệu. Phía UQ đề xuất ưu tiên đào tạo tiếng Anh và bồi dưỡng giáo viên làm bước triển khai ban đầu.