Đà Nẵng và Champasak trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng trao hỗ trợ 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Champasak thực hiện công tác an sinh xã hội và khắc phục hậu quả mưa, lũ. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak Alounxay Sounnalath chủ trì đón tiếp và làm việc với đoàn.

Vui mừng chào đón đoàn công tác thành phố Đà Nẵng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak Alounxay Sounnalath cho biết, địa phương đang tập trung cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và bước đầu đạt kết quả tích cực.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (bên trái) trao đổi với lãnh đạo tỉnh Champasak. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Hoạt động của cơ quan dân cử địa phương ngày càng được đổi mới, có nhiều chuyển biến. Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, những kết quả trong phát triển của Champasak thời gian qua luôn có sự phối hợp, hỗ trợ chân tình, quý báu của thành phố Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực.

Địa phương luôn coi trọng vun đắp và mong muốn quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Champasak và Đà Nẵng sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong tổ chức bộ máy, hoạt động, nhất là việc ban hành các cơ chế, chính sách của HĐND nhằm phát triển địa phương.

Lãnh đạo thành phố tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Champasak. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Thông qua triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng và Champasak giai đoạn 2026 – 2030 sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 địa phương cũng như vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Champasak; chúc mừng những thành tựu nổi bật địa phương đạt được thời gian qua, nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng thông tin về định hướng cùng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng từ đầu năm đến nay.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak Alounxay Sounnalath (bên phải) tặng bức ảnh lưu niệm cho đoàn công tác. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Đáng chú ý, GRDP 6 tháng đầu năm đạt 9,52% và thành phố phấn đấu đạt mức tăng trưởng 11% vào cuối năm 2026 cũng như cả giai đoạn.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tranh thủ tối đa nguồn lực, tiềm năng, lợi thế và dư địa rộng mở sau hợp nhất, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù được Trung ương ban hành, phấn đấu sớm trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Thành phố luôn coi trọng và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương theo chương trình hợp tác đã ký kết và sẽ dành nguồn lực, cùng phối hợp để triển khai thực hiện hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Champasak tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (bên trái). Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

HĐND thành phố Đà Nẵng cũng mong muốn cùng HĐND tỉnh Champasak duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nghiên cứu kỹ liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền và HĐND đảm bảo hữu hiệu, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của mỗi địa phương để cùng nhau phát triển.

Dịp này, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng trao 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Champasak thực hiện công tác an sinh xã hội và khắc phục hậu quả mưa, lũ vừa qua.

Cùng ngày, đoàn đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, tỉnh Champasak. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Tạ Phương Dung chủ trì tiếp đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc với Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung cho biết, các tỉnh Nam Lào đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; xây dựng quy hoạch, xác định khu vực Nam Lào là trung tâm logistics, du lịch và nông nghiệp.

Hiện có 115 dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại các tỉnh Nam Lào, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, dịch vụ, năng lượng và khai thác khoáng sản; riêng 6 tháng đầu năm 2026 thu hút thêm 6 dự án.

Cộng đồng người Việt tại khu vực luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương và thường xuyên hướng về quê hương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (bên trái) trao đổi với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Tạ Phương Dung. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung đánh giá Đà Nẵng đã tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh Nam Lào, triển khai nhiều chương trình hợp tác, hỗ trợ trên các lĩnh vực; phối hợp với Tổng Lãnh sự quán tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhất là Diễn đàn Hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch, thúc đẩy kết nối Hành lang Kinh tế Đông - Tây năm 2026.

Tổng Lãnh sự đề nghị thành phố quan tâm thúc đẩy thu hút đầu tư, hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân, hỗ trợ học bổng cho lưu học sinh Lào; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cho biết chuyến công tác nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 vừa ký kết với các tỉnh Trung Nam Lào, trong đó có Champasak.

Lãnh đạo thành phố tặng quà cho Tổng Lãnh sự quán nhân buổi gặp. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse luôn đồng hành, hỗ trợ, làm cầu nối để thành phố triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại và chương trình hợp tác với các tỉnh Trung Nam Lào.

Dịp này, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng thăm hỏi, trao 100 triệu đồng hỗ trợ Hội Người Việt Nam và 10 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm Tiếng Việt tỉnh Champasak.