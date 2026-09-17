Đà Nẵng và Attapeu tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (bên trái) trao đổi với lãnh đạo tỉnh Attapeu. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Attapeu Bountheung Douangsavanh chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Attapeu Bountheung Douangsavanh bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương ngày càng gắn kết.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Tỉnh Attapeu có diện tích 10.320km², dân số 165.000 người; có nhiều tiềm năng về nông nghiệp, năng lượng sạch, thủy điện, khoáng sản, du lịch sinh thái và lịch sử.

Nhiều nhà đầu tư Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Đà Nẵng triển khai dự án tại địa phương, nổi bật là mô hình nông nghiệp quy mô hơn 30.000ha. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh tăng trưởng 4,3%.

Lãnh đạo thành phố trao 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Attapeu. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Attapeu cảm ơn thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã quan tâm, hỗ trợ địa phương trên nhiều lĩnh vực; nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng, văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực, dạy nghề và cấp học bổng.

Đồng thời mong muốn hai địa phương tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả chương trình hợp tác giai đoạn mới; đề nghị Đà Nẵng quan tâm xúc tiến, hỗ trợ kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng khảo sát, đầu tư tại Attapeu.

Ngoài ra, HĐND thành phố Đà Nẵng tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với tỉnh Attapeu về tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan dân cử, góp phần thúc đẩy địa phương phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi trao quà cho lãnh đạo tỉnh Attapeu. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình của lãnh đạo tỉnh Attapeu, thể hiện tình hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai địa phương.

Đồng thời cho biết, thời gian qua, Đà Nẵng và Attapeu ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực và triển khai đạt hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo tỉnh Attapeu tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Thông tin về tình hình thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, sau hợp nhất, Đà Nẵng sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

HĐND thành phố có 76 đại biểu, phương thức hoạt động ngày càng được đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong không gian mới.

Đà Nẵng đang tập trung phát huy các lợi thế về sân bay, cảng biển, Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, trở thành động lực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Trên cơ sở những kết quả đạt được từ đầu năm, thành phố tiếp tục huy động nguồn lực, kiến tạo các động lực tăng trưởng để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng, Đà Nẵng và Attapeu có nhiều nét tương đồng, tiềm năng và lợi thế cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, thúc đẩy hợp tác. HĐND hai địa phương cần tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động, góp phần phục vụ sự phát triển của mỗi địa phương.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với lãnh đạo địa phương. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng tin tưởng tỉnh Attapeu tiếp tục phát triển, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương ngày càng bền chặt; góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Dịp này, thành phố Đà Nẵng trao 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Attapeu thực hiện công tác an sinh xã hội và khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra cuối tháng 8/2026.