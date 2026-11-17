Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng

Phái đoàn do ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng làm trưởng đoàn. Cùng đi trong phái đoàn có bà Phạm Thị Thảo Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố; bà Trần Thị Mẫn, bà Phạm Thị Thanh Phương - đồng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.

Đón tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Chúc Tín, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự; chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự: Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Thượng tọa Thích Viên Trừng, Thượng tọa Thích Pháp Châu cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu chúc mừng

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đình Vĩnh đã gửi lời chúc mừng những thành tựu của GHPGVN trong chặng đường 45 năm phụng sự và thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời chúc mừng chư tôn đức tại TP.Đà Nẵng vừa được Đại hội suy tôn vào Hội đồng Chứng minh và suy cử vào Hội đồng Trị sự.

Thượng tọa Thích Thông Đạo đáp từ

Đáp từ, Thượng tọa Thích Thông Đạo trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban MTTQVN thành phố đối với các hoạt động Phật sự tại địa phương. Thượng tọa đã thông tin nhanh về kết quả của đoàn đại biểu Phật giáo TP.Đà Nẵng tại Đại hội X GHPGVN vừa qua, với 5 vị Trưởng lão Hòa thượng được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh (trong đó Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh) và 5 vị Thượng tọa được suy cử vào Hội đồng Trị sự (Thượng tọa Thích Thông Đạo và Thượng tọa Thích Quảng Tiến được suy cử Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự).

Tặng quà chúc mừng

Nhân dịp Ngày truyền thống MTTQVN (18-11), Thượng tọa Trưởng ban Trị sự cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo và cán bộ Ủy ban MTTQVN thành phố.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng và Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội giai đoạn 2026-2030.

Theo nội dung ký kết do bà Phạm Thị Thanh Phương và Thượng tọa Thích Chúc Tín đại diện hai đơn vị thực hiện, trong 5 năm tới, hai bên sẽ tập trung phối hợp hỗ trợ xây dựng từ 50 đến 60 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo (mỗi căn trị giá từ 100 triệu đồng trở lên); hỗ trợ sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; lập kho hàng dự trữ và cứu trợ thiên tai, bão lũ; duy trì các chương trình Áo ấm mùa đông, trao học bổng Ươm mầm tuệ giác và Vui Tết Trung thu cho trẻ em vùng cao...

Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng và Ủy ban MTTQVN thành phố ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội giai đoạn 2026-2030

Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội - Ủy ban MTTQVN thành phố cùng Ban Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội TP.Đà Nẵng được giao làm đầu mối triển khai, bảo đảm các hoạt động diễn ra công khai, minh bạch, đúng đối tượng và có đánh giá định kỳ.