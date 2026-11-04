Đà Nẵng ưu tiên triển khai hai dự án cai nghiện ma túy với tổng mức đầu tư 270 tỉ đồng

Theo báo cáo của Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng, cụ thể hóa Nghị quyết số 80/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, trên địa bàn thành phố có 9 dự án cần triển khai. Tuy nhiên, nếu triển đồng loạt sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, các cơ sở cai nghiện ma túy hiện nay đang chịu áp lực lớn do quá tải, hạ tầng nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Trên cơ sở đó, CATP đề xuất ưu tiên triển khai trước 2 dự án thuộc Dự án số 5, gồm: nâng cấp, sửa chữa Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (khoảng 18 tỷ đồng) và xây mới, nâng cấp các hạng mục Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (khoảng 252 tỷ đồng); tổng kinh phí dự kiến là 270 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: P.T

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Văn phòng UBND thành phố, kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cơ bản thống nhất ưu tiên đầu tư 2 dự án thuộc Dự án số 5, đồng thời xem xét tách riêng nội dung đầu tư 2 cơ sở cai nghiện để tiếp tục hoàn thiện thủ tục theo Luật Đầu tư công.

Để đảm bảo hiệu quả triển khai Nghị quyết số 80, Lãnh đạo thành phố đề nghị CATP bổ sung kế hoạch thực hiện tổng thể; trong đó làm rõ nội dung, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ và dự toán kinh phí theo từng năm. Cùng với đó, Công an thành phố khẩn trương hoàn thiện báo cáo kết quả lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan đối với dự thảo Quyết định và Quy định hiện hành.