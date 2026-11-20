UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 5282/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai giai đoạn 2026-2030 và 2031-2036.

Đề án áp dụng đối với các hộ chịu ảnh hưởng thiên tai cần ổn định nơi ở và hộ thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo quy định. Mục tiêu là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, gắn nơi ở với hạ tầng thiết yếu, sản xuất và sinh kế, góp phần giảm nghèo bền vững.

Theo đề án, tổng nhu cầu sắp xếp, ổn định dân cư dự kiến khoảng 8.895 hộ. Trong đó, 6.426 hộ bố trí tập trung, 1.751 hộ bố trí xen ghép và 718 hộ ổn định tại chỗ.

Thành phố dự kiến có 159 khu, điểm tái định cư tập trung, khả năng bố trí khoảng 7.117 hộ. Trong đó, 31 khu, điểm đã đầu tư hoặc được phê duyệt; 128 khu, điểm dự kiến xây mới với tổng nhu cầu vốn khoảng 3.367 tỷ đồng.

Năm 2026, Đà Nẵng tập trung rà soát, hoàn thiện các khu, điểm đã đầu tư hoặc được phê duyệt để bố trí dân cư khi đủ điều kiện.

Giai đoạn 2027-2030, thành phố dự kiến đầu tư mới 79 khu, điểm, bố trí khoảng 4.183 hộ. Giai đoạn 2031-2036, tiếp tục đầu tư 49 khu, điểm, dự kiến bố trí khoảng 1.655 hộ.

Đà Nẵng ưu tiên ổn định nơi ở cho người dân miền núi, vùng thiên tai, gắn với điều kiện sản xuất và sinh kế.

Hiện nay, nhiều xã miền núi Đà Nẵng đang triển khai các hoạt động hỗ trợ ổn định dân cư, trong đó có những khu dân cư dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Ở xã Avương, khu tái định cư Atêếp được đầu tư để bố trí đất ở cho 30 hộ đồng bào Cơ Tu. Cuối năm 2025, khu vực làng cũ xảy ra sạt lở, khiến 11 căn nhà bị sập và nhiều công trình hạ tầng bị ảnh hưởng.

Giữa tháng 11/2026, công trình cấp điện tại khu dân cư mới được nghiệm thu, đóng điện, góp phần hoàn thiện hạ tầng thiết yếu phục vụ người dân.

Tại xã Trà Liên, nơi có đông đồng bào Co sinh sống, chính quyền đang triển khai chính sách hỗ trợ ổn định dân cư. Giai đoạn 2026-2027, địa phương có 27 hộ đăng ký nhu cầu hỗ trợ.

Tại xã Phước Chánh, địa phương dự kiến bố trí tái định cư tập trung cho 112 hộ dân ở khu vực có nguy cơ thiên tai trong giai đoạn 2026-2030. Xã cũng đã hỗ trợ bố trí 6 hộ nghèo, cận nghèo đến khu giãn dân thôn Tà Dê từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Đáng chú ý, Quyết định 5282 yêu cầu chú trọng giải quyết các thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

Các sở, ngành được giao phối hợp rà soát hạ tầng giao thông, cấp nước, thoát nước tại các khu dân cư; đồng thời lồng ghép chính sách hỗ trợ sản xuất, sinh kế, giảm nghèo.

UBND thành phố yêu cầu ưu tiên khu vực có nguy cơ thiên tai cấp bách, tránh đầu tư dàn trải. Chính quyền địa phương có trách nhiệm rà soát đối tượng, vận động người dân tham gia và hỗ trợ ổn định đời sống sau bố trí dân cư.

Đà Nẵng phấn đấu đến hết năm 2036 cơ bản hoàn thành đầu tư các khu, điểm tái định cư theo đề án, góp phần giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống lâu dài.