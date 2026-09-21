Đà Nẵng ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu để giảm thiểu thiệt hại

Trên công trình hiện có 16 phương tiện hạng nặng và 80 nhân công tổ chức làm việc 3 ca 4 kíp từ tháng 5/2026 đến nay. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, thành phố Đà Nẵng rộng gần 12.000 km2. Do địa bàn rộng lớn, trong mùa mưa lũ, tình trạng triều cường và sóng biển xâm nhập ngày càng sâu vào đất liền, tình trạng sạt lở núi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của đồng bào và ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra. Vì vậy chủ động phòng ngừa, chủ động thích nghi, ứng phó với thiên tai luôn được thành phố đặt lên hàng đầu.

Các tuyến kè khẩn cấp đảm bảo an toàn vượt lũ

Trong mùa mưa bão năm 2025, do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết cực đoan, bờ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và bờ biển Hội An khu vực phường Hội An Đông, Hội An Tây bị xói lở nghiêm trọng.

Nhằm khắc phục khẩn cấp tình trạng trên, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng các công trình khẩn cấp nhằm ứng phó và khắc phục ngay hậu quả do xói lở, sạt lở; giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và bảo vệ hệ thống hạ tầng ven biển, ven sông trước tác động của triều cường.

Ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Tiến, một trong những đơn vị thi công khẩn cấp bờ kè chắn sóng, ngăn chặn sạt lở bờ biển Hội An cho biết: "Hiện công trình kè chắn sóng khẩn cấp chống sạt lở bờ biển Hội An đã thi công đạt đến cao trình 3,0, vượt qua cao trình lũ. Trên công trình hiện có 16 phương tiện hạng nặng và 80 nhân công tổ chức làm việc 3 ca 4 kíp từ tháng 5/2026 đến nay. Tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi, chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng tăng ca, tăng giờ làm việc, đảm bảo an toàn vượt lũ theo kế hoạch đề ra, phấn đấu đến 30/9/2026 công trình sẽ hoàn thành, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão."

Hiện tại công trình đường tránh lũ nối Quốc lộ 14 H với Quốc lộ 1A đã thi công đảm bảo an toàn vượt lũ. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tân cho biết, để ứng phó và khắc phục tình trạng sạt lở, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và bảo vệ hệ thống hạ tầng ven biển, ven sông trước tác động của triều cường, thành phố Đà Nẵng đã đầu tư trên 490 tỷ đồng để thực hiện Dự án xây dựng kè bờ nhằm ngăn chặn tình trạng xói lở bờ biển Hội An, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân khu vực dự án; góp phần tái tạo lại bãi biển vùng dự án.

Theo đó, tuyến kè cơ bản bám theo tuyến bờ biển hiện hữu, đảm bảo phù hợp với điều kiện địa hình, có kết nối phù hợp với các công trình hiện hữu, được phân thành 3 khu vực với tổng chiều dài gần 2 km được chia thành ba khu vực.

Khu vực 1 thuộc địa bàn phường Hội An Đông, điểm đầu từ khu bãi tắm Hội An, đoạn khách sạn Victoria kéo dài về phía Bắc, với chiều dài khoảng 700 m thuộc tổ dân phố Phước Tân, phường Hội An Đông.

Khu vực 2 thuộc địa bàn phường Hội An Tây, điểm đầu tại vị trí kè mỏ hàn hiện hữu bằng ống địa kỹ thuật, điểm cuối tại vị trí mỏ hàn hiện hữu bằng ống địa kỹ thuật, tương ứng với kiệt 118 Lạc Long Quân với chiều dài hơn 555 m.

Khu vực 3 thuộc địa bàn khối phố Tân Thành đến khu vực An Bàng, phường Hội An Tây với phạm vi bắt đầu từ vị trí ra biển trên đường Lạc Long Quân. Đến nay đã thi công đạt sản lượng khoảng 200/232 tỷ đồng, tương đương khoảng 86% giá trị hợp đồng. Dự kiến đến trước ngày 30/11/2026, công trình chống sạt lở khẩn cấp bờ biển Hội An sẽ hoàn thành, ông Nguyễn Ngọc Tân cho biết thêm.

Chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Tân Lê Minh Chiến cho biết, ngay sau khi mưa lũ đi qua, cùng với nhiệm vụ không để hộ dân nào thiếu đói, thiếu chỗ ở, thiếu nhu yếu phẩm, địa phương khẩn trương vào cuộc xây dựng lại 18 ngôi nhà ở của đồng bào bị sạt lở núi vùi lấp. Theo đó, 18 ngôi nhà được làm mới cho bà con đều được bố trí ở nơi cách xa khu vực nguy hiểm, khu vực có khả năng sạt lở, lũ quét nhằm ổn định đời sống, bảo đảm mọi người dân có nơi ở an toàn, lâu dài, từng bước khôi phục sinh kế lâu dài cho đồng bào.

Trước mùa mưa lũ năm nay, ngoài việc lên kế hoạch dự trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu, xã Trà Tân đã lên kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng thành viên có nhiệm vụ bám sát từng địa bàn được phân công để theo dõi, nhắc nhở bà con tích cực dự trữ lương thực, gia cố, chằng chống nhà cửa chắc chắn, những hộ còn sinh sống ở những khu vực thường xuyên bị lũ quét và sạt lở núi được vận động đến nơi ở mới an toàn để phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, sạt lở núi gây ra.

Theo Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Trương Xuân Tý, các loại hình thiên tai thường xuất hiện ở thành phố Đà Nẵng là áp thấp nhiệt đới, bão lũ, lũ quét, xâm nhập mặn, sạt lở núi.

Dự kiến đến ngày 30/9/2026 công trình kè chống sạt lở bờ biển Hội An sẽ hoàn thành, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Do đó ứng phó thiên tai gắn với biến đổi khí hậu, nhằm chủ động phòng ngừa, chủ động thích nghi và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại tài sản của Nhà nước và của nhân dân, luôn luôn là yêu cầu cấp bách của thành phố Đà Nẵng, nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với thích nghi biến đổi khí hậu để giảm thiểu thiệt hại là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đang được các ngành, các địa phương vào cuộc quyết liệt. Nhờ vậy tất cả các vướng mắc, nhất là bồi thường giải phóng mặt bằng và vật liệu cho các công trình khẩn cấp đã được giải quyết căn bản.

Đến 30/9, tất cả các công trình chống sạt lở bờ biển, sạt lở ven sông đều hoàn thành, ngăn chặn triệt để tình trạng sạt lở, đe dọa tài sản và tính mạng của nhân dân.

Để ứng phó với thiên tai gắn với thích nghi biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu thiệt hại, phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là chủ động các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai theo từng cấp độ, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

Các công trình khẩn cấp phải hoàn thành trước mùa mưa năm nay. Các cấp các ngành phải thực hiện có hiệu quả phương châm “Bốn tại chỗ” ứng phó với thiên tai theo nguyên tắc phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả.

Chủ động ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu để giảm thiểu thiệt hại, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cấp các ngành thực hiện có hiệu quả phương châm “Bốn tại chỗ,” gồm chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ; xây dựng các kịch bản ứng phó với thiên tai theo nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả,” hoàn thành việc di dời, sắp xếp và ổn định đời sống nhân dân vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.

Do địa bàn rộng lớn, trong mùa mưa lũ, đồng bào ở vùng miền núi thường xuyên phải đối mặt với tình trạng sạt lở núi và lũ quét. Ở vùng đồng bằng, mưa lũ dài ngày, cộng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về, gây ngập lũ trên diện rộng. Khu vực ven biển, hải đảo, triều cường và sóng biển gây sạt lở nặng ở nhiều nơi.

Vì vậy chủ động phòng ngừa, chủ động thích nghi, ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhà nước và của nhân dân là yêu cầu cấp bách và xuyên suốt của thành phố Đà Nẵng trong mùa mưa lũ, nhằm ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn một cách thực tế nhất, hiệu quả nhất./.