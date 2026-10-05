Đà Nẵng ứng dụng AI quản lý, khai thác du lịch tại Cù Lao Chàm

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 4524/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mô hình du lịch số tại Cù Lao Chàm.

Theo Quyết định, dự án được triển khai trong 2 năm 2026 - 2027, tại khu vực Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp) và các điểm kiểm soát, bán vé tại khu vực Cửa Đại; hệ thống được sử dụng tại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm.

Với tổng mức đầu tư gần 8 tỷ đồng, dự án hướng đến xây dựng một hệ thống quản lý du lịch số tích hợp, kết nối các khâu quản lý du khách, vé tham quan, kiểm soát lượt khách, quản lý điểm đến cùng các chức năng quản trị, giám sát và cảnh báo.

Đà Nẵng đặt mục tiêu từng bước xây dựng Cù Lao Chàm theo mô hình du lịch thông minh. Ảnh: wanghuy209

Điểm đáng chú ý của dự án là Đà Nẵng sẽ đầu tư 15 bộ camera AI cùng hệ thống tích hợp dữ liệu phân tích để giám sát, phân tích và cảnh báo mật độ du khách tại các khu vực trọng điểm.

Việc ứng dụng camera AI được kỳ vọng hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi tình hình tại các điểm đến, chủ động nắm bắt lượng khách và phục vụ kiểm soát sức tải, qua đó góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và nâng cao chất lượng phục vụ.

Cùng với camera AI, hệ thống sẽ ứng dụng cơ sở dữ liệu tập trung, trợ lý ảo AI, bản đồ số, vé điện tử và bảng điều khiển điều hành, giám sát, cảnh báo chủ động. Các công cụ này được tích hợp nhằm từng bước chuyển phương thức quản lý từ thủ công, phân tán sang quản trị số dựa trên dữ liệu.

Dự án cũng đầu tư 2 máy in mã vạch, 4 máy quét mã QR và bộ tích hợp với hệ thống qua cửa tự động đang được sử dụng tại bến ca nô Cửa Đại. Hạ tầng và máy chủ cũng được thuê để phục vụ cài đặt, vận hành hệ thống.

Việc đưa các khâu bán vé, quản lý khách, kiểm soát lượt khách và giám sát mật độ về một nền tảng được kỳ vọng giúp hoạt động điều hành điểm đến đồng bộ hơn, đồng thời tạo thuận lợi cho du khách trong quá trình tham quan.

Dự án còn hướng đến khai thác giá trị điểm đến bằng công nghệ số, theo đó, Đà Nẵng sẽ số hóa VR360, hình thành tour du lịch ảo cho 19 địa điểm tiêu biểu và toàn cảnh Cù Lao Chàm nhìn từ trên cao.

Hệ thống cũng được thiết kế để kế thừa, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu số về đa dạng sinh học, tài nguyên và môi trường tại Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm; hệ thống di tích - di sản số, bản đồ số du lịch và các hệ thống dùng chung của thành phố thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

Việc kết nối các nguồn dữ liệu được kỳ vọng giúp hình thành hệ thống thông tin thống nhất, hỗ trợ công tác quản lý điểm đến cũng như cung cấp thông tin trực quan, thuận tiện hơn cho du khách trước và trong hành trình.

Theo mục tiêu đề ra, việc kết hợp AI, dữ liệu số, bản đồ số, VR360, vé điện tử và hệ thống giám sát tập trung được kỳ vọng tạo nền tảng để Cù Lao Chàm từng bước chuyển sang phương thức quản trị dựa trên dữ liệu, tăng khả năng giám sát và cảnh báo chủ động.

Qua đó, Đà Nẵng đặt mục tiêu từng bước xây dựng Cù Lao Chàm theo mô hình “Du lịch sinh thái thông minh - Quản trị thông minh - Bảo tồn thông minh”, gắn ứng dụng công nghệ với yêu cầu bảo vệ tài nguyên và phát triển du lịch bền vững.