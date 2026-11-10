Đà Nẵng: Tuyên truyền nhận diện hành vi, ngăn chặn tình trạng ném đất đá lên tàu

Ngày 10/11, Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình phối hợp với Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng), đại diện Cục CSGT, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt và ngăn chặn hành vi ném đất đá lên các đoàn tàu cho khoảng 150 học sinh.

Học sinh nghe báo cáo viên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường sắt.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Đồng thời, trang bị những kiến thức cần thiết để nhận diện, phòng tránh và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, nhất là hành vi ném đất đá lên tàu, góp phần bảo đảm an toàn chạy tàu, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của hành khách, người tham gia giao thông và cán bộ, nhân viên đường sắt.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Quản lý an toàn đường sắt II đã giới thiệu các quy tắc bảo đảm an toàn khi qua đường sắt, đồng thời phổ biến những quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

Trong đó, một số nội dung của Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đường sắt được nhấn mạnh, như: phá hoại công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, gây rối trật tự giao thông đường sắt; làm sai lệch công trình, hệ thống báo hiệu trên đường sắt, che lấp hoặc làm sai lạc tín hiệu giao thông đường sắt; tự ý báo hiệu hoặc sử dụng các thiết bị để dừng tàu, trừ trường hợp phát hiện có sự cố gây mất an toàn giao thông đường sắt.

Một trường hợp tàu hỏa bị ném đá vỡ kính.

Theo ông Bùi Công Hòa, Phó giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình, thực tế hiện nay vẫn còn xảy ra tình trạng một số người, trong đó có thanh thiếu niên, học sinh, ném đất đá lên các đoàn tàu đang chạy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Việc ném đất đá lên các đoàn tàu không phải là trò đùa nghịch mà là hành vi nguy hiểm, vi phạm pháp luật, có thể đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người khác. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, phải bồi thường thiệt hại. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Hòa đề nghị học sinh thực hiện nghiêm các nội dung bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, trong đó tuyệt đối không ném đất đá hoặc bất kỳ vật gì lên các đoàn tàu đang chạy; không đặt các vật dụng lên đường ray, không phá hoại công trình, phương tiện, thiết bị và tín hiệu đường sắt.

Bên cạnh đó, học sinh không vui chơi, tụ tập, ngồi hoặc đi lại trái phép trên đường sắt; không tự ý đi vào khu vực đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt. Mỗi học sinh cần chủ động tìm hiểu, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, đồng thời nhắc nhở bạn bè, người thân cùng thực hiện.

Khi phát hiện bạn bè có hành vi ném đất đá lên các đoàn tàu hoặc có hành vi cản trở hoạt động giao thông đường sắt, học sinh cần kịp thời báo cho nhà trường, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý.