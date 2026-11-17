Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan (giữa) trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho 2 nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: NGỌC HÀ

Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn chúc mừng, biểu dương những đóng góp của ngành giáo dục và đào tạo, sự tận tụy của đội ngũ thầy cô giáo, nỗ lực của các em học sinh và sự đồng hành của các bậc phụ huynh đã tạo nên nhiều thành quả cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh (thứ 5, trái sang) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (thứ 5, phải sang) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, lễ tuyên dương không chỉ là dịp tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc mà còn là cơ hội để ngành giáo dục và đào tạo nhìn nhận, khắc phục những tồn tại, tiếp tục phát huy kết quả đạt được.

Đồng thời đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tập trung thực hiện các chủ trương, định hướng của Trung ương và thành phố về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; từ đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện phù hợp.

Rà soát toàn diện công tác quản lý, tổ chức bộ máy, chuyên môn và triển khai nhiệm vụ ở tất cả cấp học, bậc học; chủ động nghiên cứu, đổi mới cách làm, xây dựng những mô hình giáo dục mới phù hợp với điều kiện và không gian phát triển của thành phố sau sắp xếp.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2025 - 2026 là năm đầu tiên triển khai hoạt động trên không gian phát triển mới sau sáp nhập, với nhiều thay đổi về quy mô, địa bàn và yêu cầu quản lý.

Vượt qua những khó khăn, ngành tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp dạy học.

Lãnh đạo UBND thành phố trao Cờ thi đua cho 5 tập thể. Ảnh: NGỌC HÀ

Chất lượng giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực: tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 97,32%; học sinh thành phố giành 146 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cùng nhiều thành tích nổi bật trên các đấu trường quốc tế.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2025 - 2026, tại buổi lễ, 8 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 3 tập thể và 53 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

UBND thành phố trao Cờ thi đua cho 5 tập thể; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố” cho 34 cá nhân; trao bằng khen cho 16 tập thể và 21 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Đặc biệt, 2 nhà giáo được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm học 2024 - 2025, ghi nhận những đóng góp tiêu biểu cho sự nghiệp giáo dục.

Dịp này, 88 thầy giáo, cô giáo được trao tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2026. Đây là sự tôn vinh dành cho những nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn vững vàng, tận tâm với nghề và có nhiều đóng góp nổi bật, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đội ngũ nhà giáo thành phố.