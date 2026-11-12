Đà Nẵng tuyên dương 42 nhà giáo trẻ tiêu biểu và 40 học sinh xuất sắc

Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tuyên dương 42 thầy, cô giáo trẻ đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp thành phố.

Đây là những nhà giáo trẻ có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tích cực tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh niên, sinh viên; là lực lượng nòng cốt, có tinh thần trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục của thành phố.

Trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp thành phố năm 2025-2026.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn Đà Nẵng công nhận và tuyên dương 34 em học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố và 6 em đạt danh hiệu“Học sinh 3 rèn luyện” cấp thành phố nhằm ghi nhận, biểu dương những thành tích của thanh thiếu niên trong học tập, rèn luyện và tham gia các công tác phong trào thanh niên trong và ngoài nhà trường.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng nhấn mạnh, chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

Những tấm gương nhà giáo trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn vững vàng, giàu nhiệt huyết và tinh thần đổi mới được tôn vinh, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của đội ngũ nhà giáo trẻ thành phố.

Theo Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, chương trình không chỉ ghi nhận, tôn vinh những nhà giáo trẻ tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và những học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện, mà còn thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn trong phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Thông qua chương trình, Thành Đoàn mong muốn tiếp tục tạo động lực, khơi dậy tinh thần thi đua, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong đội ngũ nhà giáo trẻ và học sinh; góp phần xây dựng thế hệ trẻ Đà Nẵng phát triển toàn diện, có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.