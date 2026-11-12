Đà Nẵng tuyên dương 42 nhà giáo trẻ tiêu biểu và 40 học sinh xuất sắc

Trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp thành phố dành cho cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu.

Ngày 12/11, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp Sở GD&ĐT Đà Nẵng tổ chức chương trình tuyên dương Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp thành phố dành cho cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu đang công tác trong các trường học, cơ sở giáo dục và Tuyên dương Danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” TP Đà Nẵng năm học 2025 – 2026.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành Đoàn và Sở GD&ĐT thành phố tuyên dương 42 thầy, cô giáo trẻ đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp thành phố. Đây là những nhà giáo trẻ có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tích cực tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh niên, sinh viên; là lực lượng nòng cốt, có tinh thần trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục của thành phố.

Chương trình tạo động lực, khơi dậy tinh thần thi đua, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong đội ngũ nhà giáo trẻ.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn Đà Nẵng công nhận và tuyên dương 34 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố và 6 em đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp thành phố nhằm ghi nhận, biểu dương những thành tích của thanh thiếu niên trong học tập, rèn luyện và tham gia các công tác phong trào thanh niên trong và ngoài nhà trường.

Ông Lê Công Hùng - Phó Chủ tịch MTTQVN TP Đà Nẵng, Bí thư Thành Đoàn, Chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học thành phố. Đây không chỉ là dịp ghi nhận, tôn vinh những giáo viên, giảng viên trẻ tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và những học sinh nỗ lực vươn lên, đạt thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, mà còn thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

"Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn tiếp tục tạo động lực, khơi dậy tinh thần thi đua, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong đội ngũ nhà giáo trẻ và học sinh; góp phần đào tạo thế hệ trẻ Đà Nẵng phát triển toàn diện, có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội”, ông Lê Công Hùng nhấn mạnh.