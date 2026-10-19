Đà Nẵng: Tuổi trẻ công an triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Công an các xã hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. (Ảnh: Ban TNCA)

Hoạt động nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu gen, phục vụ đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm người thân của các gia đình.

Để triển khai hiệu quả đợt thu nhận mẫu, Công an thành phố đã chỉ đạo công an các xã, phường chủ động rà soát danh sách, xác minh, bổ sung thông tin về liệt sĩ và thân nhân; hướng dẫn người dân kê khai, chuẩn bị giấy tờ cần thiết, thông báo thời gian, địa điểm lấy mẫu.

Đối với người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn, lực lượng công an phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ đưa đón, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân tham gia.

Theo đó, đợt 2 diễn ra trong 3 ngày, từ 14 đến 16/10, tại 9 điểm trên địa bàn thành phố. Đoàn viên thanh niên các đơn vị nêu cao tinh thần xung kích, trách nhiệm, chủ động rà soát thông tin, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ thân nhân già yếu, đi lại khó khăn, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Tổ chức thu mẫu lưu động tại nhà. (Ảnh: Ban TNCA)

Cụ thể, đoàn viên Chi đoàn Công an các xã: Hòa Tiến, Hà Nha, Việt An, Điện Bàn Tây đã phối hợp thu nhận mẫu sinh phẩm, tổ chức thu mẫu lưu động tại nhà, giường bệnh cho các trường hợp và hỗ trợ đưa đón thân nhân. Bên cạnh đó, đoàn viên Chi đoàn Công an xã Đại Lộc tích cực rà soát dữ liệu, hướng dẫn thủ tục và phối hợp thu mẫu tại nhà cho thân nhân không thể đi lại.

Tổng số thân nhân đã đăng ký thu mẫu theo danh sách của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là 3.742 trường hợp. Mỗi mẫu ADN là một niềm hy vọng, góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Những việc làm tận tâm, trách nhiệm của tuổi trẻ Công an thành phố tiếp tục khẳng định tinh thần “Ba nhất: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”, nêu cao truyền thống tri ân, vì nhân dân phục vụ.