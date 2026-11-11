Đà Nẵng tung chuỗi hoạt động hấp dẫn chào năm mới 2027

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch về tổ chức Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2027 (Da Nang New Year Festival 2027). Đây là sự kiện văn hóa - du lịch cấp thành phố, hướng đến tạo không khí vui tươi, sôi động trong dịp cuối năm, đồng thời mang đến thêm sản phẩm trải nghiệm cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới.

Lễ hội diễn ra trong 5 ngày, từ 30.12.2026 đến 3.1.2027, với 10 nhóm hoạt động được tổ chức tại nhiều địa điểm. Thông qua sự kiện, Đà Nẵng kỳ vọng tăng sức hấp dẫn của điểm đến trong mùa du lịch cuối năm, kết nối các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Chào năm mới 2027 với 10 nhóm hoạt động

10 nhóm hoạt động kết nối không khí lễ hội

Theo kế hoạch, các hoạt động chính tập trung tại khu vực phố đi bộ Bạch Đằng; các khu vực cảnh quan hai bên bờ sông Hàn, khu vực cầu Rồng và địa điểm kết nối ở Vườn tượng An Hội, phường Hội An, quảng trường biển Tam Thanh, quảng trường 24.3 và một số điểm trên địa bàn thành phố.

Chương trình khai mạc diễn ra từ 19h đến 22h ngày 31.12.2026 tại sân khấu chính ở vòng bán nguyệt phố đi bộ Bạch Đằng. Chương trình gồm nghi thức khai mạc và các tiết mục nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống, hiện đại và quốc tế.

Một trong những không gian đáng chú ý là “Đà Nẵng cùng thế giới đón năm mới”, giới thiệu không khí đón năm mới của nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga và các nước châu Âu.

Du khách có thể tham quan các mô hình, tiểu cảnh check-in lấy cảm hứng từ biểu tượng văn hóa của từng quốc gia, xem trưng bày hình ảnh, trình diễn trang phục, thưởng thức nghệ thuật truyền thống và tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Không gian này còn có những hoạt động giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, trải nghiệm tranh thực tế ảo, viết lời chúc và điều ước năm mới. Qua đó, người dân và du khách có thêm cơ hội tìm hiểu phong tục, nét văn hóa của nhiều quốc gia ngay tại Đà Nẵng.

Các hoạt động chính tập trung tại khu vực phố đi bộ Bạch Đằng, các khu vực cảnh quan hai bên bờ sông Hàn, khu vực cầu Rồng...

Các hoạt động ẩm thực cũng là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện. Không gian ẩm thực Đà Nẵng dự kiến giới thiệu hơn 100 món ngon của địa phương và quốc tế, với khoảng 80-100 gian hàng.

Bên cạnh thưởng thức món ăn, du khách có thể theo dõi trình diễn chế biến, giao lưu với đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực và trải nghiệm trở thành người chế biến món ăn.

Không gian Beer Fest mang đến hoạt động thưởng thức bia thủ công kết hợp các món nướng, chương trình hoạt náo và quà tặng, ưu đãi từ nhãn hàng. Các mô hình, tiểu cảnh theo chủ đề ẩm thực cũng được bố trí để tạo điểm tham quan, chụp ảnh và tương tác cho người dân, du khách.

Nhiều điểm nhấn trong đêm giao thừa

Đêm 31.12.2026 là thời điểm tập trung nhiều hoạt động nổi bật nhất của lễ hội. Tại sân khấu chính ở phố đi bộ Bạch Đằng, chương trình nghệ thuật và đếm ngược sẽ cùng hướng đến khoảnh khắc chuyển giao năm cũ, năm mới. Những lời chúc đầu năm cũng được lan tỏa trên màn hình LED ngoài trời; tại Cảng Đà Nẵng, tiếng còi tàu sẽ vang lên vào thời khắc 0h ngày 1.1.2027.

Trên sông Hàn, thành phố dự kiến tổ chức diễu hành từ 15-20 thuyền hoa trong khoảng thời gian từ 23h ngày 31.12.2026 đến 0h15 ngày 1.1.2027.

Đoàn thuyền xuất phát từ bến thủy nội địa sông Hàn, di chuyển qua cầu sông Hàn, cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý. Đến thời khắc giao thừa, các thuyền hoa dự kiến đồng loạt bắn pháo hoa quốc phòng, không nổ trong khoảng 3-5 phút.

Thông qua sự kiện, Đà Nẵng kỳ vọng tăng sức hấp dẫn của điểm đến trong mùa du lịch cuối năm

Tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, kế hoạch dự kiến bố trí khoảng 300 quả pháo hoa quốc phòng, không nổ trên đoạn đường dài khoảng 1,5km, thời gian trình diễn từ 3-5 phút. Cùng thời điểm, cầu Rồng sẽ phun lửa, phun nước chào đón năm mới.

Các hoạt động được kết nối tại nhiều địa điểm, trong đó có sân khấu chính của lễ hội, Công viên Biển Đông, Cảng Đà Nẵng và khu vực sông Hàn.

Ngoài chương trình giao thừa, không gian check-in chào năm mới được đầu tư với 3 mô hình tại các vị trí thuộc khu vực cầu Rồng. Đáng chú ý là mô hình cây thông cao khoảng 18-20m, kết hợp tiểu cảnh và ánh sáng; mô hình “Đà Nẵng – Happy New Year 2027” cùng các điểm trang trí theo chủ đề năm mới.

Những không gian này dự kiến phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách trong thời gian diễn ra lễ hội.

Các chương trình nghệ thuật cũng được tổ chức tại một số địa phương, điểm đến như Vườn tượng An Hội, công viên phường Hương Trà, công viên hồ Nguyễn Du, quảng trường biển Tam Thanh và một số địa điểm thuộc xã Khâm Đức, Tây Giang.

Các hoạt động dự kiến diễn ra từ 19h đến 22h trong những ngày từ 31.12.2026 đến 3.1.2027, góp phần lan tỏa không khí lễ hội đến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Kéo dài trải nghiệm du lịch trong những ngày đầu năm mới

Không chỉ tập trung vào đêm giao thừa, Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2027 còn hướng đến việc tạo thêm hoạt động để du khách trải nghiệm trong những ngày đầu năm.

Một trong số đó là chương trình đón những vị khách đầu tiên đến thành phố trong năm 2027 tại sân bay, nhà ga, cảng; đồng thời chào đón những du khách đầu tiên tham quan Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Khu di tích lịch sử, văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu.

Trong ngày 1.1.2027, chương trình nghệ thuật Da Nang Concert 2027 dự kiến diễn ra từ 19h đến 22h tại tòa nhà Bảo tàng Đà Nẵng, số 42 Bạch Đằng, phường Hải Châu. Chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp dàn nhạc giao hưởng đương đại, các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và thế giới, giọng ca opera cùng phần trình diễn của các vũ công dancesport.

Cũng trong sáng đầu năm mới, các hoạt động yoga, thiền, hít thở và vận động nhẹ kết hợp đón bình minh dự kiến được tổ chức tại Công viên Biển Đông hoặc khu vực vòng bán nguyệt phố đi bộ Bạch Đằng. Đây là hoạt động hướng đến trải nghiệm thư giãn, chăm sóc sức khỏe, tạo khởi đầu tích cực cho năm mới.

Không gian check-in chào năm mới được đầu tư với 3 mô hình tại các vị trí thuộc khu vực cầu Rồng

Một hoạt động đáng chú ý khác là giải chạy đêm “Thắp sáng Sông Hàn”, dự kiến diễn ra lúc 22h ngày 31.12.2026, với các cự ly 5km và 10km. Cung đường chạy dự kiến kết nối đường Như Nguyệt, Bạch Đằng và phố đi bộ Bạch Đằng, tạo không khí thể thao sôi động trước thời khắc chuyển giao năm mới.

Bên cạnh đó, “Không gian ước nguyện năm mới” sẽ được thiết kế với nghệ thuật sắp đặt, thư pháp và hệ thống ánh sáng, tạo nơi để người dân, du khách gửi gắm lời chúc, ước nguyện cho năm 2027.

Các thông điệp như bình an, hạnh phúc, thịnh vượng, hòa bình và Đà Nẵng xanh được thể hiện thông qua những điểm trải nghiệm, trong đó có hành trình 12 cánh cổng tượng trưng cho 12 tháng của năm.

Song song với các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thành phố còn tổ chức Lễ hội “Vang danh sợi gạo Việt Nam - Món ngon xứ Quảng” từ ngày 28 đến 31.12.2026 tại Quảng trường 24.3, phường Bàn Thạch. Sự kiện có không gian văn hóa, ẩm thực và hoạt động trải nghiệm các món ăn đặc trưng từ sợi gạo Việt Nam.

Để tăng sức mua và khuyến khích du khách tham gia các hoạt động mua sắm, thành phố dự kiến phát động Mùa khuyến mại cuối năm - Đà Nẵng năm 2026, từ ngày 1.12.2026 đến 2.2.2027. Các doanh nghiệp trên địa bàn được vận động triển khai chương trình khuyến mại với hạn mức tối đa lên đến 100%.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2027 được kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, thường niên của thành phố vào dịp cuối năm.

Đây cũng là dịp kết nối các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ quảng bá sản phẩm, góp phần định vị thương hiệu “Đà Nẵng - Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á”.