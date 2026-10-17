Đà Nẵng: Từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính số gắn với du lịch có khả năng mở rộng bền vững

Mô phỏng giao dịch Basal Pay. (Ảnh: CÔNG VINH)

Trong khuôn khổ hội thảo “Sandbox tài sản mã hóa - Động lực tăng trưởng mới cho du lịch số Đà Nẵng” của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) diễn ra mới đây tại Đà Nẵng, các chuyên gia đã tập trung vào mục tiêu đưa các giải pháp vượt ra khỏi phạm vi sandbox đi vào đời sống kinh tế-xã hội, qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính số gắn với du lịch có khả năng mở rộng bền vững.

Nghị quyết 136/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 259/2025/QH15, cho phép thành phố Đà Nẵng thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới. Ngày 29/5/2026, Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục ban hành Nghị quyết 20/2026/NQ-HĐND, cụ thể hóa tiêu chí, điều kiện và thủ tục thử nghiệm.

Nâng cao trải nghiệm cho du khách, mở rộng dư địa tăng trưởng

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: CÔNG VINH)

Như chia sẻ của ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng: “Cơ hội của Đà Nẵng không nằm ở việc có nhiều sandbox hơn các địa phương khác mà ở khả năng tiên phong đưa các giải pháp mới vào thực tiễn. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao trải nghiệm du khách, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp địa phương và tạo thêm động lực tăng trưởng cho thành phố”.

Trong khi đó, với vai trò cơ quan thường trực, ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở đã từng bước đưa cơ chế này thành một quy trình vận hành thực tế, khép kín: từ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, giám sát quá trình thử nghiệm, đánh giá kết quả đến tổng hợp dữ liệu làm căn cứ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc mở rộng, điều chỉnh hoặc dừng mô hình.

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: CÔNG VINH)

Như vậy, là địa phương tiên phong triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các giải pháp tài sản mã hóa, đến nay, Đà Nẵng đã có 6 đơn vị được cấp phép sandbox. Riêng ứng dụng Basal Pay của AlphaTrue Solutions đã được mở rộng phạm vi triển khai từ 3 điểm ban đầu lên 10 khu vực du lịch trọng điểm, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, mở rộng mạng lưới dịch vụ và bước đầu hình thành hệ sinh thái tài chính số gắn với du lịch của thành phố.

Theo thống kê, hiện nay, ở quy mô toàn cầu, giao dịch bằng tiền mã hóa trong ngành du lịch đạt khoảng 4,8 tỷ USD năm 2025 và có thể tăng lên 18,3 tỷ USD vào năm 2034.

Bà Lê Vũ Hương Quỳnh, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tether, cho biết một số nền tảng du lịch đã ghi nhận nhóm khách sử dụng tài sản số có nhu cầu và mức chi tiêu đáng kể đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thành công từ Thái Lan, Thụy Sĩ...

Dịp này, bà Hương Quỳnh kiến nghị, Đà Nẵng có thể nghiên cứu các mô hình phù hợp như gói du lịch kết nối với sandbox chuyển đổi tài sản số sang VNĐ, thẻ du lịch tích hợp chương trình khách hàng thân thiết, kết nối với ví và nền tảng quốc tế hoặc thử nghiệm quyết toán xuyên biên giới giữa các doanh nghiệp du lịch.

Thực tế, tại Đà Nẵng, Basal Pay là giải pháp fintech đầu tiên được cấp phép thử nghiệm có kiểm soát từ tháng 8/2025. Sau một năm vận hành, phạm vi thử nghiệm đã mở rộng từ 3 điểm ban đầu lên 10 khu vực du lịch trọng điểm, trải dài từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, trung tâm Hải Châu, tuyến biển An Hải-Mỹ Khê-Ngũ Hành Sơn đến Hội An và Bà Nà Hills. Lần đầu tiên, giải pháp này có mặt tại các sân golf và khu nghỉ dưỡng quốc tế như Legend Danang Golf Resort, Bà Nà Hills Golf Club, Montgomerie Links Vietnam, Hoiana Resort & Golf và Vinpearl Golf Nam Hội An.

Song song với quá trình mở rộng của Basal Pay, các ứng dụng PayD, UmiPay, X-Border… cũng lần lượt được cấp phép, bước đầu hình thành hệ sinh thái tài chính số gắn với du lịch của thành phố.

Theo ông Trần Huyền Dinh, Giám đốc điều hành AlphaTrue Solutions, sự hiện diện của nhiều giải pháp là cơ hội để các doanh nghiệp cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái, trong đó mỗi bên đóng góp thế mạnh riêng và kết nối với ngân hàng, doanh nghiệp du lịch, điểm dịch vụ. Khi các giải pháp được liên thông, du khách sẽ có trải nghiệm thuận tiện, liền mạch hơn thay vì phải sử dụng từng hệ thống riêng lẻ.

Tinh thần kết nối đó được hiện thực hóa ngay tại sự kiện với 5 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Basal Pay và PayD, UmiPay, X-Border, FUTA Land, Furama Resort Đà Nẵng. Trong đó, PayD, UmiPay và X-Border bổ sung các mảnh ghép về công nghệ, tài chính và giao dịch xuyên biên giới. FUTA Land và Furama Resort Đà Nẵng mang đến không gian thực tế để các giải pháp được triển khai và tiếp cận trực tiếp người dùng.

Ông Lê Đức Hạnh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PayD (đứng giữa mặc sơ mi trắng) và ông Trần Huyền Dinh, Giám đốc điều hành AlphaTrue Solutions ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Mạnh Huy, Đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: CÔNG VINH)

Cụ thể hơn, là thành viên thuộc hệ sinh thái Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, Công ty cổ phần PayD cũng khẳng định mục tiêu hướng tới đơn giản hóa trải nghiệm thanh toán cho du khách quốc tế thông qua giải pháp quét mã QR bằng tài sản số, với các tính năng hỗ trợ đa ngôn ngữ và minh bạch chi phí. Đặc biệt, hoạt động trong khuôn khổ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt, PayD đặt trọng tâm vào yêu cầu tuân thủ pháp luật và bảo mật giao dịch.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Basal Pay và PayD, hai bên định hướng phối hợp thúc đẩy kinh tế số Đà Nẵng trong khuôn khổ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; đồng hành cùng chương trình của thành phố, phối hợp truyền thông và phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Về công nghệ, PayD và Basal Pay sẽ nghiên cứu tích hợp hệ thống nhằm hỗ trợ thanh toán du lịch không tiền mặt ứng dụng tài sản số. Đồng thời, PayD nghiên cứu tích hợp nền tảng tuân thủ pháp lý về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT) của Basal Pay.

Dịp này, ông Lê Đức Hạnh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc PayD bày tỏ vui mừng khi được hợp tác cùng Basal Pay, đơn vị đã có kinh nghiệm thực tiễn về tuân thủ AML/CFT trong môi trường sandbox. “Sự kết hợp này sẽ giúp PayD hoàn thiện sản phẩm nhanh hơn, an toàn hơn, để du khách quốc tế đến Đà Nẵng có thể thanh toán dễ dàng, minh bạch và yên tâm”, ông Hạnh nói.

Động lực mới cho tăng trưởng du lịch số, kinh tế số

Phân tích sâu hơn về yêu cầu kết nối hệ sinh thái, ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của thành phố trong việc đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp sandbox hoàn thiện sản phẩm, kết nối nguồn lực và từ đó tiếp tục chinh phục những thị trường lớn hơn.

Ở phía doanh nghiệp trực tiếp phát triển sản phẩm, ông Phạm Văn Tư, Trưởng đại diện Văn phòng Đà Nẵng, Công ty cổ phần PayD, chỉ ra yếu tố quyết định để mô hình sandbox có thể mở rộng là niềm tin của cả du khách, điểm chấp nhận và cơ quan quản lý, được hình thành từ những giao dịch thực tế và khả năng tuân thủ trong quá trình thử nghiệm.

Khi nhiều doanh nghiệp cùng tham gia sandbox, ông Trương Hồng Thi, Chủ tịch Công ty cổ phần dịch vụ tài sản số IceTea Solution đề xuất, các bên cần tăng cường hợp tác hoặc hướng tới những tiêu chuẩn chung để các giải pháp có thể liên thông và tin cậy lẫn nhau.

Là đại diện cho phân khúc nghỉ dưỡng đón lượng lớn khách quốc tế tại Đà Nẵng, ông Lê Văn Tùng, Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần khu du lịch Bắc Mỹ An cho rằng, hệ thống Furama Resort Đà Nẵng, Furama Villas và Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng có thể trở thành môi trường thị trường thực tế để các giải pháp được triển khai và kiểm chứng hiệu quả. Điều kiện cần là cơ chế bảo vệ tài sản, sự bảo chứng hoặc bảo hiểm cần thiết và quy trình xử lý minh bạch khi hệ thống phát sinh sự cố.

Mở rộng góc nhìn ra quốc tế, với kinh nghiệm kết nối các hệ sinh thái công nghệ và đầu tư toàn cầu, bà Valere Zimare, Đồng sáng lập GYGlobal Holding nhận định, Đà Nẵng có tiềm năng rất lớn để trở thành thung lũng công nghệ “silicon valley” của châu Á. Để thu hút người nước ngoài, doanh nghiệp và nhà đầu tư gắn bó lâu dài, thành phố cần tiếp tục làm rõ quy định, lộ trình phát triển và xây dựng một đầu mối kết nối thuận tiện, đồng thời từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý và bảo mật dữ liệu thông qua quá trình thử nghiệm thực tế.

Có thể thấy, từ cơ chế chính sách, mô hình thử nghiệm đến thị trường và hợp tác doanh nghiệp, Đà Nẵng đang từng bước kiến tạo một chuỗi liên kết đồng bộ, thay vì những sandbox hoạt động đơn lẻ. Khi các mô hình hiệu quả được đưa từ thử nghiệm vào ứng dụng thực tiễn, cơ chế sandbox sẽ góp phần nâng tầm trải nghiệm du khách, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp và tạo động lực tăng trưởng mới cho du lịch số, kinh tế số của thành phố.