Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho hay, một trong những đầu mối tìm kiếm tại Thạch Bích đến từ ông Võ Chí và ông Trương Cam, cùng trú tại thôn. Hai ông chỉ dẫn khu vực ven suối ở Gò Đình, nơi từng có trạm xá thời kháng chiến chống thực dân Pháp và được người dân cho biết có thể còn các phần mộ.

Các hài cốt được tìm thấy tại xã Quế Phước.

Tại thôn Phước Hội, ông Nguyễn Duy Minh, bà Phạm Thị Việt và ông Phạm Tuấn Kiệt cung cấp thông tin về 4 vị trí nghi có mộ tại vườn Cửu Thoại, ven sông Thu Bồn.

Từ những nguồn tin này, lực lượng tìm kiếm phát hiện 1 hài cốt tại Phước Hội ngày 16/11 và 1 hài cốt tại Gò Đình, thôn Thạch Bích, ngày 18/11. Ngày 19/11, tại Thạch Bích, tổ công tác phát hiện thêm 2 hài cốt cùng hai bia xi măng. Phần chữ còn đọc được trên hai bia ghi “Tô Ng... Lang”, Tiểu đoàn 200, Trung đoàn 93 và “Nguyễn Gia...”, Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96. Đến chiều 25/11, địa phương thông tin đã quy tập thêm 3 hài cốt tại thôn, trong đó có một bia ghi thông tin về Tiểu đoàn 19, Trung đoàn 96.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã tìm thấy tổng cộng 10 hài cốt liệt sĩ ở xã Quế Phước.

Trong lần quy tập ngày 26/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện một bia xi măng, một mảnh bom và một viên đạn AK cùng hài cốt thứ nhất. Di vật đi cùng hài cốt thứ hai gồm một cúc áo và một mảnh bom. Tại vị trí hài cốt thứ ba, đội tìm thấy 4 cúc áo bằng đồng.

Những chỉ dẫn của người dân giúp lực lượng tìm kiếm khoanh vùng các vị trí nghi có mộ. Từ những phần tên và phiên hiệu đơn vị còn đọc được trên các tấm bia, cơ quan chức năng có thêm đầu mối đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính.