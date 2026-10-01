Đà Nẵng: Truyền thông chính sách không còn là việc "nói sau khi đã làm"

Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác truyền thông chính sách và phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2026 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức. Ảnh XM.

Sự kiện thu hút khoảng 150 đại biểu là người đứng đầu và cán bộ phụ trách truyền thông của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh XM.

Hội nghị được tổ chức trong thời điểm Đà Nẵng đang vận hành mô hình chính quyền hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời Nghị định số 244/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có hiệu lực từ ngày 1/7/2026; bên cạnh đó, truyền thông chính sách đã trở thành công cụ quản trị, phải được thực hiện chủ động, xuyên suốt từ khâu xây dựng, hoàn thiện đến tổ chức thực hiện chính sách không chờ văn bản ban hành xong mới tuyên truyền.

Với định hướng này, người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác phát ngôn; khẩn trương hoàn thiện Quy chế phát ngôn theo Nghị định 244: chủ động cung cấp thông tin, không để xảy ra khoảng trống thông tin đối với những vấn đề người dân, doanh nghiệp và dư luận quan tâm.

Theo định hướng tại hội nghị, khi xảy ra sự kiện quan trọng, dư luận nhiều chiều hoặc thông tin phản ánh sai sự thật thuộc phạm vi quản lý, người phát ngôn phải cung cấp thông tin ban đầu chậm nhất trong 24 giờ - nói những gì đã xác định được, nêu rõ đầu mối và thời điểm sẽ có thông tin tiếp theo; Ủy quyền phát ngôn phải bằng văn bản, cho từng vụ việc, có thời hạn; Kênh mạng xã hội của cơ quan chỉ được dùng để phát ngôn khi đã được công bố trên Cổng/Trang thông tin điện tử.

Tại hội nghị, các đại biểu nhìn lại những chuyển biến tích cực: nhiều đơn vị đã chuyển từ tư duy “phản ứng" sang "chủ động", truyền thông từ sớm, từ xa; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để hạn chế khủng hoảng; xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên nền tảng số.

Đại diện UBND xã Đại Lộc tham luận tại Hội nghị. Ảnh XM.

Bốn tham luận của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Đại Lộc, Sở Xây dựng và Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng đã chia sẻ những cách làm đang hình thành ở các cấp ngành và cấp cơ sở; đồng thời, hội nghị cũng nhìn thẳng những hạn chế còn tồn tại: một số đơn vị chưa thật sự chủ động; phát ngôn có lúc chậm, chưa thống nhất; quy chế phát ngôn chưa được ban hành kịp; kỹ năng truyền thông số và xử lý khủng hoảng còn hạn chế.

Tại phần hướng dẫn nghiệp vụ, bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng đã trao đổi những điểm mới của Nghị định 244 và quy trình làm việc với báo chí, từ đón tiếp nhà báo tại cửa, sắp xếp lịch, thời hạn trả lời ý kiến người dân do báo chí chuyển đến, nguyên tắc phỏng vấn theo Luật Báo chí 2025, đến việc cung cấp thông tin qua điện thoại.

Ông Võ Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm truyền thông chính sách tại hội nghị. Ảnh XM.

Thông điệp được chốt lại cho từng đơn vị mang về là hoàn thiện quy chế phát ngôn; công khai người phát ngôn thường xuyên trên cổng thông tin; công bố kênh số chính thức; phân công đầu mối tiếp nhận nhà báo và trực thông tin, kể cả ngày nghỉ.

Kết thúc hội nghị, đại diện TP Đà Nẵng tái khẳng định: truyền thông chính sách và công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính quyền, không phải việc riêng của cơ quan quản lý báo chí. Làm tốt việc này để người dân hiểu, doanh nghiệp yên tâm, báo chí có nguồn chính thống; từ đó tạo đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và quảng bá hình ảnh một Đà Nẵng công khai, minh bạch, gần dân.