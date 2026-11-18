Trao danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân các bà mẹ. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại buổi lễ, Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 7 mẹ; đồng thời, công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 6 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, mảnh đất Đà Nẵng trung dũng, kiên cường đã chịu đựng biết bao mất mát, đau thương. Hàng vạn người con ưu tú đã ngã xuống, để lại máu xương nơi chiến trường cho Tổ quốc đơm hoa độc lập, kết trái tự do.

Đằng sau những chiến công hiển hách ấy là sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng vĩ đại của các mẹ, của các gia đình có người thân đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng.

Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" được truy tặng và Huân chương Độc lập được trao tặng là sự ghi nhận, tôn vinh sâu sắc của Đảng, của Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn ấy.

Thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là trách nhiệm và là mệnh lệnh từ trái tim. Thành phố đã và đang tập trung nhiều nguồn lực, ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị: Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và toàn thể nhân dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào “đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi; thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo các Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ tận tình các gia đình chính sách, đặc biệt là các gia đình còn gặp khó khăn trong cuộc sống.