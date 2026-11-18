Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi trao danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho thân nhân các bà mẹ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dự lễ.

Tại buổi lễ, Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 7 mẹ, gồm: Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Điện (xã Vu Gia); Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Buồn (phường Ngũ Hành Sơn); Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khả (phường Ngũ Hành Sơn); Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dần (phường Điện Bàn Đông); Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Hà (xã Xuân Phú); Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thành (xã Xuân Phú); Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nhỏ (xã Quế Phước).

Đồng thời, công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 6 gia đình có nhiều liệt sĩ, gồm: gia đình bà Nguyễn Thị Hựu (xã Quế Sơn); gia đình ông Đoàn Ty và bà Hồ Thị Ty (xã Quế Sơn); gia đình ông Võ Nho và bà Võ Thị Nho (xã Duy Nghĩa); gia đình ông Nguyễn Lược và bà Trần Thị Lược (xã Thu Bồn); gia đình ông Lê Khôi và bà Nguyễn Thị Nhung (xã Vu Gia); gia đình ông Hồ Tích và bà Nguyễn Thị Ta (xã Duy Nghĩa).

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi trao Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các bà mẹ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, mảnh đất Đà Nẵng trung dũng, kiên cường phải chịu nhiều mất mát, đau thương. Đằng sau những chiến công hiển hách là sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng vĩ đại của các Mẹ, của các gia đình có người thân đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn coi công tác chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công là trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 6 gia đình có nhiều liệt sĩ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thành phố đã và đang tập trung nhiều nguồn lực, ban hành nhiều chính sách đặc thù nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào “đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi; thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo các Mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ tận tình các gia đình chính sách, đặc biệt là các gia đình còn gặp khó khăn trong cuộc sống.