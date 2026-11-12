Đà Nẵng truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại xã Quế Sơn

Dự buổi lễ có ông Trần Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố và Đại tá Đinh Văn Hưng - Chính ủy Bộ CHQS thành phố, Phó trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn xã Quế Sơn (Ảnh: Quang Cường)

Sau lễ truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An.

Từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, Ban CHQS xã Quế Sơn phối hợp với các ban, ngành và các thôn gặp gỡ nhân chứng, đối chiếu tài liệu, khảo sát thực địa. Từ ngày 26/10 đến 4/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 xã tổ chức tìm kiếm, cất bốc 8 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 5 hài cốt được tìm thấy tại hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long. Ba hài cốt còn lại được quy tập từ những phần mộ mà người dân địa phương đã gìn giữ, chăm nom nhiều năm.

Quang cảnh buổi Lễ (Ảnh: Quang Cường)

Tại hầm trú ẩn Bà Hội, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật như võng dù, xẻng bộ binh, tấm tăng che mưa và một chiếc bông tai khắc chữ “NT”. Trong đợt quy tập này, các lực lượng thu được 4 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin để xác định danh tính liệt sĩ và sớm báo tin cho thân nhân.