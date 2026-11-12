Đà Nẵng: Truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại xã Quế Sơn

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết, trước đó, từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, Ban Chỉ huy quân sự xã Quế Sơn phối hợp với các ban, ngành gặp gỡ nhân chứng, đối chiếu tài liệu, khảo sát thực địa.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn (áo trắng) cùng tham gia an táng 8 hài cốt liệt sĩ.

Từ ngày 26/10 - 4/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 xã tổ chức tìm kiếm, cất bốc 8 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 5 hài cốt được tìm thấy tại hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long. Ba hài cốt còn lại được quy tập từ những phần mộ mà người dân địa phương đã gìn giữ, chăm nom nhiều năm.

Sau lễ truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quế An.

Tại hầm trú ẩn Bà Hội, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật như võng dù, xẻng bộ binh, tấm tăng che mưa và một chiếc bông tai khắc chữ "NT". Trong đợt quy tập này, các lực lượng thu được 4 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin để xác định danh tính liệt sĩ và sớm báo tin cho thân nhân.