Đà Nẵng truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập

Sáng 2/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Nam Phước (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ truy điệu và an táng bốn hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập tại khu vực thôn Phước Xuyên.

Lễ an táng bốn hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước.

Trước đó, người dân cung cấp thông tin, tại thôn Phước Xuyên có bốn phần mộ liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được chôn cất tại khu vực trước đây là bờ ruộng.

Trải qua nhiều năm, địa hình và hiện trạng khu vực đã có nhiều thay đổi, gây khó khăn cho công tác xác minh, tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy quân sự xã Nam Phước đã báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, phối hợp triển khai các bước xác minh, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Sáng nay, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước đại diện địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ; đồng thời khẳng định, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm và nghĩa tình của các thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống.

Ông Khánh cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Phước sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng thời gìn giữ các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ và di tích lịch sử cách mạng.