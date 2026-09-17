Đà Nẵng: Truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sĩ

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 5; ông Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố; ông Lưu Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, thành kính dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Về phía Bộ CHQS TP. Đà Nẵng có Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, nhân dân và thân nhân các liệt sĩ.

Trước đó, ngày 15/9, các lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn và đưa hài cốt về Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình để làm lễ truy điệu, an táng.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng dâng hương 17 liệt sĩ được quy tập từ ngôi mộ tập thể tại xã Thu Bồn.

Thông tin về ngôi mộ được ông Võ Đình Thế cung cấp. Theo đó, từ năm 1988 đến nay, ông Thế trực tiếp chôn cất, chăm sóc và hương khói cho các hài cốt tại khu vực này. Quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện 17 hài cốt cùng nhiều di vật quân sự.

Các di vật được tìm thấy bước đầu phù hợp với thông tin xác minh, đối chiếu từ nhân chứng và tư liệu lịch sử. Qua đó, cơ quan chức năng nhận định các hài cốt nhiều khả năng là bộ đội đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh trong chiến đấu tại khu vực Đồi Thị.

Đại tá Đỗ Nguyên Hoài - Phó Chính ủy Bộ CHQS TP. Đà Nẵng dâng hoa các liệt sĩ.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, nhân dân địa phương và thân nhân các liệt sĩ thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm.

17 hài cốt liệt sĩ được an táng chu đáo, trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình. Sau nhiều năm nằm lại giữa đất rừng, các anh đã được đưa về nơi an nghỉ, tiếp tục được đồng đội, chính quyền và nhân dân chăm sóc, hương khói.

Lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng tiễn đưa 17 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình.

Việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và an táng hài cốt liệt sĩ thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần đưa những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc trở về với đồng đội và quê hương.