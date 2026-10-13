Đà Nẵng: Truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Hội An

Dự lễ có ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng thắp hương trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, từ thông tin do người dân cung cấp về các vị trí chôn cất liệt sĩ tại nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, lực lượng quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An Đông tổ chức khảo sát, xác minh và triển khai tìm kiếm.

Trong các ngày từ 2 - 5/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, 9 phần mộ còn lưu giữ nhiều di vật như tăng, võng cùng các mẫu xương, răng, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An trong sự thành kính, tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân đã kính cẩn dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các liệt sĩ, lòng biết ơn và niềm tiếc thương hòa quyện trong từng nén hương, từng phút lặng im.

Lễ truy điệu và an táng không chỉ là nghi thức tri ân mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nghĩa tình sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì đất nước. Sau nhiều năm nằm lại trong lòng đất, các liệt sĩ được đón về nơi an nghỉ tại nghĩa trang, bên những đồng đội, trong sự đón tiễn trang trọng, ấm áp nghĩa tình của quê hương.

Lễ truy điệu 14 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc tìm kiếm, quy tập thành công 14 hài cốt liệt sĩ tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn tin do nhân dân cung cấp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi thông tin được xác minh, mỗi vị trí chôn cất được tìm thấy đều góp phần thu hẹp khoảng trống thông tin về những người đã hy sinh, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và quê hương. Đồng thời thắp lên hy vọng cho những gia đình vẫn ngày đêm mong ngóng tin tức người thân.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đây là một phần trong nỗ lực thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân các liệt sĩ.

Sau lễ an táng, địa phương tiếp tục phối hợp quản lý hồ sơ, rà soát, xác minh các thông tin liên quan, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hành trình tìm kiếm, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ vẫn cần sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội, để những người đã hy sinh không bị lãng quên, để sự hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc luôn được ghi nhớ và tri ân.