Đà Nẵng: Truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Hội An

Ông Lê Ngọc Quang (bên phải), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đang đưa an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TT.

Dự buổi lễ có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Trước đó, từ thông tin do người dân cung cấp về các vị trí chôn cất liệt sĩ tại nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, phường Hội An Đông, lực lượng quy tập thuộc Bộ CHQS thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An Đông tổ chức khảo sát, xác minh và tìm kiếm.

Từ ngày 2 đến 5/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 9 phần mộ còn lưu giữ nhiều di vật như tăng, võng cùng các mẫu xương, răng, phục vụ công tác xác minh thông tin và xác định danh tính liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tiễn đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại nghĩa trang, bên đồng đội.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dâng hương các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: CĐ.

Việc tìm kiếm, quy tập thành công 14 hài cốt liệt sĩ tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của nguồn tin do nhân dân cung cấp trong thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Lực lượng chức năng đang đưa an táng các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: CĐ.

Sau lễ an táng, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp quản lý hồ sơ, xác minh thông tin liên quan, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình những người đã hy sinh vì Tổ quốc.