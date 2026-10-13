Đà Nẵng truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ

Ông Lê Ngọc Quang (áo trắng), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa các hài cốt liệt sĩ đi an táng. Ảnh: Quang Cường, Bộ CHQS Đà Nẵng

Ngày 13/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Trước đó, từ thông tin người dân cung cấp về các vị trí chôn cất tại nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, lực lượng quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An Đông khảo sát, xác minh, tổ chức tìm kiếm.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dâng hương trong lễ truy điệu các liệt sĩ. Ảnh: Quang Cường, Bộ CHQS Đà Nẵng

Từ ngày 2 đến 5/10, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ; trong đó, 9 phần mộ còn nhiều di vật như tăng, võng cùng các mẫu xương, răng.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tiễn đưa các liệt sĩ về an nghỉ bên đồng đội.

An táng các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Quang Cường, Bộ CHQS Đà Nẵng

Sau lễ an táng, địa phương tiếp tục phối hợp quản lý hồ sơ, xác minh thông tin, phục vụ xác định danh tính, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ.

Trước đó, sáng 12/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Duy Sơn, cơ quan chức năng xã Duy Xuyên (TP Đà Nẵng) đã làm lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ. 5 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Bệnh viện 78, núi Hòn Tàu, thôn Phú Lộc, xã Duy Xuyên. Hoạt động nằm trong kế hoạch khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ do Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng triển khai. Tại buổi lễ, các đại biểu Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau nghi thức truy điệu, 5 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Duy Sơn theo nghi thức trang trọng.