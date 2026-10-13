Đà Nẵng: Truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ

Trước đó, người dân cung cấp thông tin về vị trí cải táng hài cốt liệt sĩ tại hai khu vực thuộc phường Hội An Đông. Các hài cốt được người dân phát hiện trong quá trình xây dựng nhà ở từ nhiều năm trước.

Từ nguồn tin này, trong các ngày 2 đến 5-10, lực lượng tìm kiếm, quy tập TP Đà Nẵng phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm, cất bốc 14 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 9 hài cốt có di vật kèm theo như tăng, võng.

Lễ truy điệu diễn ra trang nghiêm, thành kính, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hài cốt các liệt sĩ được quy tập từ nguồn tin người dân cung cấp. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Sau lễ truy điệu, các đại biểu và lực lượng chức năng thực hiện nghi lễ an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An.