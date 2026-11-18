200 công nhân tăng tốc trên công trường

Ngày 18/11, tại công trình Trường Tiểu học Phù Đổng trên đường Yên Bái, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, các tổ thợ đang hoàn thiện những hạng mục còn dang dở. Bên trong các phòng học, cửa kính, máy lạnh và hệ thống đèn điện đã được lắp đặt, song một số vị trí trên trần vẫn để hở, dây điện chờ đấu nối.

Khoảng 200 công nhân được huy động thi công mỗi ngày tại Trường Tiểu học Phù Đổng, chia thành hai ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ.

Dọc hành lang, máng cáp và đường dây kỹ thuật còn lộ trên trần. Một số bộ khung cửa được tập kết trong phòng, chờ lắp đặt. Ngoài sân trường, máy đào và xe tải tiếp tục hoạt động trên mặt bằng ngổn ngang đất đá.

Đại diện đơn vị thi công tại công trường cho biết, khoảng hai tháng qua, nhà thầu duy trì chừng 200 công nhân mỗi ngày, chia thành hai ca làm việc. Ca tối kéo dài đến 21h. Nhiều tổ thợ được bố trí thi công đồng thời để rút ngắn thời gian. Riêng hạng mục thang máy đang được lắp đặt.

Dù huy động hàng trăm nhân công, công trình vẫn còn nhiều phần việc phải hoàn thành, gồm các phòng học, hệ thống kỹ thuật, lắp đặt thiết bị và thi công sân trường. Sau đó, công trình còn phải trải qua nghiệm thu, bàn giao trước khi đưa vào sử dụng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu nhà thầu tăng tốc để kịp thời hạn hoàn thành.

Trường Tiểu học Phù Đổng khởi công xây dựng lại ngày 15/1/2026, dự kiến hoàn thành ngày 11/8. Tuy nhiên, khi thời hạn đầu tiên trôi qua, công trình vẫn chưa hoàn tất. Chủ đầu tư sau đó điều chỉnh tiến độ sang ngày 11/11, đồng thời yêu cầu nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh thi công.

Đến ngày 11/11, thời hạn hoàn thành lần thứ hai tiếp tục bị bỏ lỡ.

Việc chậm bàn giao ảnh hưởng đến kế hoạch bố trí nơi học cho học sinh. Trong thời gian chờ ngôi trường mới hoàn thành, địa phương phải mượn cơ sở tại Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố để tổ chức các lớp học.

Trường Tiểu học Phù Đổng được thành lập năm 1890, là một trong những ngôi trường lâu đời tại Đà Nẵng. Trước khi xây dựng lại, hai dãy phòng học hướng Nam và hướng Bắc đã xuống cấp. Kết quả đánh giá cho thấy khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ.

Nhiều phòng học có diện tích nhỏ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường còn thiếu các phòng chức năng như Khoa học và Công nghệ, phòng đa chức năng, phòng tư vấn học đường và không gian hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật hòa nhập.

Nhiều phòng học đã lắp đặt cửa kính, máy lạnh và hệ thống chiếu sáng nhưng phần trần và một số hạng mục kỹ thuật vẫn chưa hoàn thiện.

Để khắc phục tình trạng này, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định đầu tư gần 109 tỷ đồng từ ngân sách thành phố xây dựng lại trường. Trong đó, chi phí xây dựng sau thuế gần 79 tỷ đồng, chi phí thiết bị khoảng 6 tỷ đồng.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng. Nhà thầu chính là Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển Bạch Đằng - Đà Nẵng, nhà thầu phụ là Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Nam.

Tăng kiểm soát tiến độ nhà thầu, không tái diễn trễ hẹn về đích

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Thế Nhân, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, xác nhận nhà thầu chưa đáp ứng các mốc tiến độ đã cam kết, dù chủ đầu tư nhiều lần kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu bổ sung nhân lực, thiết bị.

Công nhân thi công ca đêm tại Trường Tiểu học Phù Đổng nhằm đẩy nhanh tiến độ sau hai lần trễ hẹn.

Ban Quản lý dự án đã thường xuyên kiểm tra hiện trường, tổ chức giao ban, ban hành văn bản yêu cầu nhà thầu bổ sung vật tư, thiết bị và lập phương án bù tiến độ. Tuy nhiên, việc triển khai thi công vẫn không đáp ứng yêu cầu.

Theo ông Nhân, nguyên nhân chủ yếu được xác định là công tác tổ chức, điều hành thi công và huy động nhân lực của nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, thời tiết mưa kéo dài và tình trạng thiếu lao động có tay nghề cũng ảnh hưởng đến tiến độ.

Sau hai lần không hoàn thành đúng hẹn, nhà thầu tiếp tục trình tiến độ mới, cam kết hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2026.

Tuy nhiên, đây mới là thời hạn do nhà thầu đề xuất. Ban Quản lý dự án đang thẩm tra tính khả thi của tiến độ, trong đó có phương án huy động nhân lực, vật tư và thiết bị để hoàn thành những hạng mục còn lại.

Cùng với việc kiểm tra tiến độ mới, chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm và xác định giá trị phạt chậm tiến độ theo hợp đồng.

Ông Nhân nhấn mạnh việc gia hạn, nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, không đồng nghĩa với miễn trừ trách nhiệm vi phạm của nhà thầu.

Không chỉ nhà thầu, công tác quản lý, giám sát tiến độ của chủ đầu tư cũng được đặt ra. Ban Quản lý dự án nghiêm túc tiếp thu đánh giá của Sở Xây dựng về những hạn chế trong kiểm soát tiến độ và áp dụng chế tài tại một số thời điểm.

Trường Tiểu học Phù Đổng được đầu tư gần 109 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Đà Nẵng nhưng chưa hoàn thành sau hai lần điều chỉnh tiến độ.

Để tránh tiếp tục chậm trễ, Ban Quản lý dự án sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hằng ngày, kiểm soát tiến độ và nguồn lực thực tế được huy động tại công trường.

Trường hợp nhà thầu tiếp tục không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư sẽ xem xét áp dụng các biện pháp xử lý tiếp theo, kể cả chấm dứt hợp đồng và lựa chọn nhà thầu thay thế khi đủ căn cứ.