Hoạt động trình diễn thời trang với chủ đề trang phục truyền thống các vùng miền, mang đến một không gian văn hóa đầy màu sắc và ý nghĩa.

Qua từng bước trình diễn, các em học sinh đã có cơ hội giới thiệu những bộ trang phục truyền thống đặc trưng của các dân tộc, vùng miền trên khắp mọi miền đất nước.

Mỗi bộ trang phục không chỉ mang vẻ đẹp riêng về kiểu dáng, màu sắc, họa tiết mà còn chứa đựng những nét văn hóa, phong tục và bản sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hoạt động không chỉ tạo sân chơi vui tươi, bổ ích mà còn góp phần giúp các em hiểu hơn về sự đa dạng, phong phú của văn hóa Việt Nam; từ đó nuôi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trân trọng, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận được về hưởng ứng Ngày văn hoá Việt Nam 2026 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân:

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