Đà Nẵng: Trường đại học Bách khoa vinh danh và trao 700 triệu đồng học bổng cho tân sinh viên

Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng vinh danh, trao học bổng cho tân sinh viên năm học 2026-2027, tối 19/9. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đây là sự kiện ý nghĩa nhằm tạo không gian giao lưu, trải nghiệm và kết nối cho sinh viên năm nhất trước khi chính thức bước vào chặng đường học tập mới. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa rất lớn nhưng hàng nghìn sinh viên có mặt đông đủ, hòa cùng chương trình đầy ý nghĩa này.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng chúc mừng các tân sinh viên, đồng thời khẳng định Nhà trường không chỉ đào tạo nghề nghiệp mà còn là bệ phóng nuôi dưỡng các nhà khoa học, nhà giáo và doanh nhân tương lai.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng phát biểu chúc mừng các tân sinh viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Năm học này, Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng tinh gọn (xuống 155 tín chỉ), nâng cao chất lượng thực chất; tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Vinh danh 3 học sinh giỏi quốc gia cùng 49 thủ khoa các ngành, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiếu biểu dương những thành tích xuất sắc bước đầu và kỳ vọng đây sẽ là động lực để các tân sinh viên tiếp tục bứt phá, chinh phục những đỉnh cao mới

Tại chương trình, nhà trường tổ chức lễ vinh danh và trao học bổng cho những tân sinh viên có thành tích nổi bật. Theo đó, nhà trường tổ chức trao học bổng cho sinh viên được tuyển thẳng do đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; thủ khoa toàn trường; cùng 48 thủ khoa các ngành và chương trình đào tạo, với tổng giá trị 700 triệu đồng.

Suất học bổng trị giá 70 triệu đồng trao tặng tân sinh viên Phùng Huy Hoàng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cơ cấu khen thưởng và trao học bổng được triển khai cụ thể cho từng nhóm đối tượng tân sinh viên tiêu biểu. Theo đó, các sinh viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lần lượt nhận được các suất học bổng trị giá 70 triệu đồng, 60 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tân sinh viên xuất sắc đạt danh hiệu Thủ khoa toàn trường được trao mức học bổng 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, Nhà trường trao tổng cộng 480 triệu đồng học bổng cho 48 thủ khoa các ngành và chương trình đào tạo

Hoạt động vinh danh là sự ghi nhận đối với những nỗ lực và thành tích học tập nổi bật của các tân sinh viên, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Nhà trường trong việc phát hiện, khuyến khích và đồng hành cùng những tài năng trẻ ngay từ những ngày đầu bước vào giảng đường đại học.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai giảng năm học mới, chào mừng tân sinh viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Việc trao học bổng trong chương trình chào đón tân sinh viên cũng gửi đi một thông điệp ý nghĩa: thành tích của mỗi sinh viên đều được trân trọng ghi nhận, và những nỗ lực hôm nay sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng trong môi trường đại học.

Ngoài ra tại chương trình, 5 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được trao học bổng, mỗi suất trị giá 30 triệu đồng. Đây là sự tiếp sức kịp thời, giúp các em thêm vững tin trên hành trình học tập phía trước.