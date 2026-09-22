Đà Nẵng trưng bày sản phẩm, tăng cường kết nối giao thương tại Tây Ninh

Gian hàng của thành phố Đà Nẵng tại lễ hội. Ảnh: Sở Công Thương

Quy tụ hơn 250 gian hàng, lễ hội trưng bày các mặt hàng nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, nông sản chế biến của doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, cùng hệ thống máy móc, thiết bị và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trong khuôn khổ lễ hội, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông sản với nhà xuất khẩu, nhà phân phối, đơn vị thu mua và các tổ chức xúc tiến thương mại.

Đây là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố giới thiệu sản phẩm, quảng bá năng lực, tiếp cận đối tác, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đại biểu tham quan gian hàng của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Sở Công Thương

Tham gia chương trình, Đà Nẵng giới thiệu các mặt hàng nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP và nông sản chế biến; trong đó chú trọng nhóm sản phẩm thế mạnh, giàu tiềm năng phát triển thị trường của thành phố và khu vực miền núi.

Hoạt động này góp phần đưa nông sản địa phương đến gần hơn với các nhà phân phối, đơn vị thu mua và đối tác tiêu thụ, mở ra cơ hội phát triển thị trường cho các chủ thể sản xuất tại khu vực miền núi.

Bên cạnh hoạt động kết nối, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng bố trí khu vực trưng bày rộng khoảng 90m² để giới thiệu sản phẩm xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Không gian trưng bày được thiết kế mang bản sắc của thành phố, giới thiệu hình ảnh, ấn phẩm và thông tin của các doanh nghiệp, hợp tác xã. Qua đó, khách tham quan và đối tác có thể dễ dàng tìm hiểu về sản phẩm, vùng nguyên liệu, năng lực sản xuất cũng như khả năng cung ứng của từng đơn vị.