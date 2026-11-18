Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngày 18/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng khai mạc trưng bày “Tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao năm 2026”, nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Đại biểu và các nghệ sĩ tham quan trưng bày “Tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao năm 2026”. Ảnh Đức Hoàng

Trưng bày giới thiệu 43 tác phẩm được tuyển chọn từ bộ sưu tập 524 tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao cho thành phố trong năm 2026. Các tác phẩm thuộc nhiều loại hình, chất liệu, gồm 20 tác phẩm sơn dầu, 18 tác phẩm đồ họa, 2 tác phẩm sơn mài và 3 tác phẩm điêu khắc.

Phần lớn tác phẩm được sáng tác tại các trại sáng tác do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức trong nhiều năm, phản ánh sự đa dạng về đề tài, chất liệu và phong cách sáng tạo của các nghệ sĩ. Qua đó, công chúng có cơ hội tiếp cận nhiều góc nhìn nghệ thuật, khám phá ngôn ngữ tạo hình cũng như những giá trị lịch sử, văn hóa được gửi gắm trong từng tác phẩm.

Trưng bày diễn ra từ ngày 18 đến 30/11/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, số 78 Lê Duẩn, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Dịp này, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản tại cả 3 cơ sở bảo tàng trên địa bàn thành phố.

Nổi bật là chương trình “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy” tại Bảo tàng Đà Nẵng - cơ sở 2; “Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026” tại Bảo tàng Đà Nẵng (42 Bạch Đằng); chương trình trải nghiệm quế Trà Leng “Quế ơi quế à” và hoạt động bảo tàng đêm “Đêm trăm đèn” do sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng thực hiện.

Đặc biệt, trong ngày 24/11, cả 3 cơ sở bảo tàng sẽ miễn phí vé tham quan cho người dân và du khách, tạo điều kiện để cộng đồng tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị di sản văn hóa.