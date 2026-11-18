Đại biểu cắt băng khai trương chương trình trưng bày tác phẩm mỹ thuật. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại không gian trưng bày, Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng giới thiệu đến công chúng 43 tác phẩm tiêu biểu, được tuyển chọn từ hơn 500 tác phẩm hội họa và điêu khắc do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao, gồm: 20 tác phẩm sơn dầu, 18 tác phẩm đồ họa, 2 tác phẩm sơn mài và 3 tác phẩm điêu khắc.

Với sự đa dạng về loại hình, chất liệu, đề tài và phong cách sáng tác, triển lãm mang đến cho người xem nhiều góc nhìn nghệ thuật phong phú. Hoạt động này còn góp phần khẳng định vai trò của bảo tàng trong việc kết nối di sản với đời sống đương đại, đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đại biểu tham quan các tác phẩm mỹ thuật. Ảnh: TÂM ĐAN

Dịp này, Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản tại cả 3 cơ sở bảo tàng trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh triển lãm mỹ thuật nói trên, trung tâm tổ chức chương trình “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy” tại Bảo tàng Đà Nẵng - cơ sở 2; “Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026” tại Bảo tàng Đà Nẵng (số 42 Bạch Đằng). Cạnh đó là chương trình trải nghiệm quế Trà Leng “Quế ơi quế à” và hoạt động bảo tàng đêm “Đêm trăm đèn” do sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng thực hiện.

Đặc biệt, trong ngày 24/11, trung tâm sẽ miễn phí vé tham quan tại cả 3 cơ sở cho toàn bộ du khách.