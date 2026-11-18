Ngày 18.11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức khai mạc trưng bày “Tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao năm 2026”, nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Lãnh đạo Sở VHTTDL Đà Nẵng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc trưng bày “Tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao năm 2026”

Trưng bày giới thiệu 43 tác phẩm được tuyển chọn từ bộ sưu tập 524 tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao cho Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng trong năm 2026.

Phần lớn các tác phẩm được sáng tác tại những trại sáng tác do Hội tổ chức trong nhiều năm, phản ánh sự đa dạng trong chất liệu, đề tài và phong cách sáng tạo của các nghệ sĩ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, việc Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao 524 tác phẩm là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, đồng thời là nguồn bổ sung quý giá cho bộ sưu tập mỹ thuật của thành phố.

Đây cũng là sự thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và tình cảm của Hội Mỹ thuật Việt Nam đối với công tác bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị mỹ thuật tại Đà Nẵng.

Đại biểu tham quan các tác phẩm mỹ thuật

Theo ông Thiện, việc tiếp nhận các tác phẩm không chỉ góp phần bổ sung số lượng cho bộ sưu tập mà còn đặt ra trách nhiệm lâu dài trong công tác kiểm kê, bảo quản, nghiên cứu, tư liệu hóa và tổ chức giới thiệu, phát huy giá trị.

Qua đó, từng bước làm phong phú nguồn tư liệu mỹ thuật, phục vụ nhu cầu tìm hiểu, thưởng thức nghệ thuật của công chúng cũng như hoạt động nghiên cứu của các thế hệ sau.

Trong số các tác phẩm được chuyển giao, Trung tâm lựa chọn 43 tác phẩm tiêu biểu để giới thiệu lần này, gồm 20 tác phẩm sơn dầu, 18 tác phẩm đồ họa, 2 tác phẩm sơn mài và 3 tác phẩm điêu khắc.

Bộ sưu tập do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao mở ra nguồn tư liệu nghệ thuật quý cho Đà Nẵng

Với sự đa dạng về loại hình, chất liệu, đề tài và phong cách sáng tác, không gian trưng bày mang đến cho người xem cơ hội tiếp cận nhiều góc nhìn nghệ thuật, khám phá ngôn ngữ tạo hình và những giá trị lịch sử, văn hóa được gửi gắm trong từng tác phẩm.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động giới thiệu các sáng tác mỹ thuật, trưng bày còn góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại, đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện cho biết, thông qua hoạt động này, Trung tâm mong muốn tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận, thưởng thức mỹ thuật, cảm nhận sự phong phú trong sáng tạo nghệ thuật; từ đó khơi dậy tình yêu nghệ thuật, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và đưa các giá trị mỹ thuật hiện diện gần gũi hơn trong đời sống cộng đồng.

Không gian trưng bày mang đến cho người xem cơ hội tiếp cận nhiều góc nhìn nghệ thuật, khám phá ngôn ngữ tạo hình và những giá trị lịch sử, văn hóa được gửi gắm trong từng tác phẩm

Tác giả Trần Văn Binh bên tác phẩm "Ký ức dòng sông"

Dịp này, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng cũng bày tỏ sự cảm ơn đến Hội Mỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo Hội cùng các nghệ sĩ, họa sĩ đã đóng góp, trao tặng những tác phẩm có giá trị cho thành phố.

Đồng thời kỳ vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị tiếp tục được vun đắp, mở ra thêm nhiều cơ hội kết nối, trao đổi chuyên môn và giới thiệu các giá trị mỹ thuật đến đông đảo công chúng.

Trưng bày “Tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao năm 2026” diễn ra từ ngày 18-30.11.2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, số 78 Lê Duẩn, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.