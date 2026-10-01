Đà Nẵng trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các tỉnh, thành phố bạn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng tham quan Triển lãm sách và tư liệu về Cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Về phía TP Đà Nẵng có các đồng chí: Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Vĩnh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Ngô Xuân Thắng - Phó Bí thư Thành ủy, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; các Mẹ Việt Nam anh hùng, AHLLVTND, Anh hùng lao động, các cán bộ lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức và đại diện gia tộc Cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tưởng nhớ, tri ân di sản vô giá của Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đã ôn lại cuộc đời hoạt động vẻ vang, cao đẹp của Cụ Huỳnh Thúc Kháng -- Quyền Chủ tịch nước, nhà chí sĩ yêu nước, nhà văn hóa lớn, nhà báo tiên phong, nhà lãnh đạo mẫu mực và là người con ưu tú của quê hương xứ Quảng.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, 150 năm đã trôi qua nhưng những giá trị về tư tưởng và nhân cách của Cụ Huỳnh vẫn còn nguyên sức sống: Từ lòng yêu nước sắt son, khí tiết, ý chí tự lực tự cường, đến tinh thần hiếu học, tư duy độc lập, khát vọng canh tân và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc Cụ Huỳnh cộng sự cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng là biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết, của việc đặt lợi ích tối cao của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Tất cả vì mục tiêu độc lập, tự do của dân tộc, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tưởng nhớ, tri ân những cống hiến to lớn của Cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với quê hương, đất nước.

Cũng theo Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng, kế thừa khí chất, ý chí và khát vọng canh tân của Cụ Huỳnh cùng các bậc tiền nhân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đang đứng trước một chặng đường phát triển mới với không gian rộng lớn hơn, tiềm lực mạnh mẽ hơn, nhưng trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng cuộc sống cao; và đến năm 2045 xây dựng thành phố trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm tài chính, thương mại tự do, đổi mới sáng tạo và là thành phố du lịch đáng sống tầm cỡ khu vực châu Á. “ Đó là những mục tiêu lớn, đòi hỏi khát vọng lớn, ý chí lớn và trên hết là sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố”- Bí thư Thành ủy nhấn mạnh; đồng thời tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, phát huy cao nhất truyền thống và sức mạnh con người xứ Quảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ thành phố, xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nhân văn, xứng đáng với di sản của tiền nhân, với niềm tin của nhân dân và khát vọng vươn lên của một thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Chương trình văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Quyết tâm biến khát vọng thành hiện thực

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, tên tuổi Cụ Huỳnh Thúc Kháng sống mãi bởi bản lĩnh, khí tiết kiên trung và tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc. Cụ chính là tấm gương sáng về một trí thức dấn thân, không màng danh lợi, sẵn sàng gánh vác việc nước khi Tổ quốc cần.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là dịp để chúng ta tri ân, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với một người con ưu tú của quê hương xứ Quảng, một chí sĩ yêu nước và một nhân cách lớn của dân tộc; mà sâu xa hơn là ở trách nhiệm hiện tại đối với tương lai.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ lẫn thách thức, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục phát huy những phẩm chất cao quý mà Cụ Huỳnh đã nêu gương. Cụ thể, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đối với TP Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội mong muốn thành phố chủ động nắm bắt thời cơ, đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả các tiềm năng và không gian phát triển mới; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đồng thời phát huy vai trò trung tâm, động lực liên kết phát triển toàn vùng miền Trung và cả nước. “Biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho nhân dân - đó chính là cách thiết thực để chúng ta tiếp nối những giá trị mà cụ Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự tại Lễ kỷ niệm.

Đáp lời chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng thời khẳng định, chính quyền và Nhân dân thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa các chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội vào chương trình hành động; giữ vững đoàn kết, đổi mới tư duy quản trị, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện thế hệ trẻ, em Lê Nguyễn Gia Hân bày tỏ niềm vinh dự, hứa sẽ nỗ lực rèn luyện trí tuệ, bản lĩnh, giữ vững lòng yêu nước để trở thành những công dân toàn cầu mang tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; tiếp nối ngọn lửa cách mạng của các thế hệ đi trước, chung tay xây dựng quê hương Đà Nẵng và đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.