Đà Nẵng trồng mới hơn 10 triệu cây lâm nghiệp

Các phong trào trồng cây lâm nghiệp được người dân tích cực hưởng ứng. Ảnh: TRẦN TRÚC

Diện tích rừng trồng mới tập trung trong tháng 10 ước đạt 3,4 nghìn héc ta, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt hơn 1 triệu cây (tăng 17,6%). Cùng với đó, giá gỗ nguyên liệu duy trì ở mức cao góp phần thúc đẩy hoạt động khai thác và thu mua gỗ. Sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 253,5 nghìn mét khối (tăng 9,5%); sản lượng củi đạt hơn 58 nghìn ste (tăng 2,9%) so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2026, hoạt động trồng rừng và khai thác lâm sản trên địa bàn thành phố đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Diện tích rừng trồng mới tập trung của Đà Nẵng ước đạt 14,6 nghìn héc ta, tăng 9,3%, tương ứng tăng 1,24 nghìn héc ta so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 10,7 triệu cây (tăng 7,9%).

Trong tháng 10, trên địa bàn thành phố không ghi nhận vụ phá rừng; lũy kế từ đầu năm, đã phát hiện và xử lý 6 vụ phá rừng.