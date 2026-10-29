Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Cụ thể, ngày 26/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt về tội “Rửa tiền”. Cùng ngày, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (sinh năm 1975) và Vũ Thị Thanh (sinh năm 1978), cùng trú tại TP Hà Nội, về cùng tội danh.

Ba bị can này được xác định có liên quan đến nhóm đối tượng đã bị khởi tố trong vụ án hồi cuối tháng 7/2026.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Chu Đức Anh (áo đen) và Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái).. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ điều tra, vụ án được làm rõ từ đơn trình báo của bà N.T.N. (sinh năm 1976, trú tại xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Tiếp nhận thông tin do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh, truy vết các giao dịch liên quan.

Thủ đoạn của các đối tượng là dụ dỗ người dân đăng ký tài khoản trên các website “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com”, sau đó thực hiện nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng. Ban đầu, các đối tượng đưa ra những khoản lợi nhuận nhằm tạo lòng tin, sau đó yêu cầu bị hại chuyển số tiền ngày càng lớn vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Một trường hợp khác, bà N.T.A. (sinh năm 1970, trú tại phường An Hải, TP Đà Nẵng) bị dẫn dụ bằng thủ đoạn “thanh toán nhầm đơn hàng COD”. Nạn nhân được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu, tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin bảo mật và bị chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng chia nhỏ dòng tiền, luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm gây khó khăn cho việc truy vết. Tiếp đó, tiền được dùng để mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch Binance, OKX rồi chuyển vào các ví do những đối tượng liên quan quản lý.

Trước đó, ngày 28/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố ba bị can gồm Chu Đức Anh (sinh năm 1985), Đặng Thị Hải (sinh năm 1987) và Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2002), cùng trú tại Hà Nội, về tội “Rửa tiền”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên lạc qua ứng dụng Telegram, sau đó sang Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo. Các bên bị xác định đã thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo thông qua việc mua bán USDT nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Để phục vụ hoạt động giao dịch, Đặng Thị Hải bị xác định đã thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc. Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT. Số tiền điện tử mua được tiếp tục chuyển vào các ví do các đối tượng người Trung Quốc quản lý.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.