Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng do người nước ngoài cầm đầu

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, làm rõ 13 người nước ngoài, gồm hai người Trung Quốc và 11 người Indonesia tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng trên địa bàn thành phố.

Đường dây lừa đảo qua mạng do người nước ngoài cầm đầu vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 28/10, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng, phát hiện 13 người nước ngoài đang cư trú, sử dụng máy tính và các phương tiện điện tử để thực hiện hoạt động có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Indonesia.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an xác định Xiong Zhouhua (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động tại căn biệt thự.

Còn Aditya Aldi Pratama (SN 2001, quốc tịch Indonesia) giữ vai trò trưởng nhóm, quản lý và phân công công việc cho 10 người Indonesia khác.

Theo điều tra, ngày 27/8/2026, Xiong Zhouhua từ Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam, sau đó đến Đà Nẵng và thuê căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria lắp đặt internet, trang bị 12 máy tính để bàn và 87 điện thoại di động phục vụ hoạt động phạm tội.

Thông qua các mối quan hệ, Xiong Zhouhua tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, trực tiếp đón về biệt thự, bố trí ăn ở và thu giữ hộ chiếu.

Để thúc đẩy hoạt động lừa đảo, Xiong Zhouhua hứa trả lương mỗi người 700 USD/ tháng, thưởng chuyên cần 200 USD và áp dụng mức phạt từ 400 - 1.000 USD nếu không đạt doanh thu và thưởng từ 5 - 13% doanh thu đối với nhóm đạt từ 10.000 USD trở lên.

Theo phân công, các đối tượng sử dụng WhatsApp, Telegram để tiếp cận, nhắn tin làm quen, thậm chí giả danh nữ giới nhằm tạo dựng quan hệ tình cảm và lòng tin với bị hại. Sau đó, chúng dụ dỗ bị hại truy cập website, đăng ký tài khoản, nạp tiền thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng.

Thủ đoạn của nhóm này là cho bị hại nhận lại tiền gốc kèm hoa hồng ở những lần nạp tiền nhỏ ban đầu nhằm tạo lòng tin. Khi bị hại tiếp tục nạp số tiền lớn hơn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền, thậm chí can thiệp hệ thống, ngăn cản việc rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bị hại chuyển tiền, thông tin giao dịch được đưa lên nhóm nội bộ để quy đổi từ đồng rupiah sang tiền điện tử USDT.

Cuối ngày, toàn bộ số tiền thu, chi được chuyển về địa chỉ ví điện tử do Xiong Zhouhua cung cấp, với mức phí giao dịch 3% tổng số tiền chiếm đoạt trong ngày.

Vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định.