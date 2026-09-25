Đà Nẵng: Triển lãm lan tỏa thông điệp chung sống hài hòa với voi

Triển lãm “Đa dạng sinh học – Giảm thiểu xung đột, hướng đến chung sống hài hòa giữa voi và người”

Từ ngày 25 đến 27/9, tại Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng diễn ra triển lãm về đa dạng sinh học, hướng tới giảm thiểu xung đột giữa voi và người, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên.

Không chỉ được biết đến với quần thể đền tháp Champa cổ kính, Mỹ Sơn còn nằm giữa không gian rừng tự nhiên giàu giá trị sinh thái. Những hoạt động bảo tồn gần đây tại khu di sản, từ tiếp nhận và thả động vật hoang dã quý hiếm về rừng đến tuyên truyền bảo vệ đa dạng sinh học, đang góp phần lan tỏa ý thức gìn giữ hệ sinh thái.

Nâng cao nhận thức cộng đồng chính là chìa khóa để bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã trước những tác động của con người.

Trong bối cảnh đó, triển lãm “Đa dạng sinh học – Giảm thiểu xung đột, hướng đến chung sống hài hòa giữa voi và người” là dịp để người dân và du khách tìm hiểu thêm về giá trị của các loài động vật hoang dã, những thách thức trong bảo tồn cũng như mối quan hệ giữa con người với tự nhiên.

Cùng lan tỏa thông điệp bảo tồn voi và thúc đẩy chung sống hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Thông qua các nội dung trưng bày, chương trình hướng tới việc đưa câu chuyện bảo tồn đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thông điệp tôn trọng môi trường sống tự nhiên của các loài động vật. Việc giảm thiểu xung đột giữa người và động vật hoang dã không chỉ góp phần bảo vệ các loài quý hiếm mà còn hướng đến một cách tiếp cận hài hòa, trong đó con người và thiên nhiên cùng được bảo vệ.

Lan tỏa thông điệp bảo tồn đa dạng sinh học và chung sống hài hòa giữa con người với voi.

Với không gian Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn làm địa điểm tổ chức, triển lãm cũng tạo thêm một điểm nhấn cho chuỗi hoạt động giáo dục, truyền thông về bảo tồn thiên nhiên tại địa phương. Người dân và du khách có thể đến tham quan triển lãm từ ngày 25 đến 27/9/2026 tại Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng.