Đà Nẵng triển khai tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam qua phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao qua thành phố Đà Nẵng có chiều dài khoảng 116,05km, điểm đầu tại phường Hải Vân, điểm cuối tại xã Núi Thành, đi qua 24 xã, phường.

Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật đang được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẩn trương triển khai, chia thành 31 dự án thành phần; trong đó, 2 dự án thành phần chính thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng toàn tuyến và di dời hệ thống điện, nước, viễn thông, thủy lợi, giao thông ngầm; 29 dự án độc lập đầu tư xây dựng 20 khu tái định cư và 9 khu nghĩa trang.

Ngày 21/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án thành phần 3: Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam trên địa bàn phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư dự án hơn 488 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2026-2029.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 221.432m2, đầu tư xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật, gồm các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, hào kỹ thuật, công viên cây xanh, phù hợp với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 21/7/2026.

Dự án nhằm xây dựng các khu tái định cư phục vụ yêu cầu tái định cư cho người dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật; ổn định đời sống, sinh kế, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngày 16/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã phê duyệt Dự án thành phần 5 - Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam trên địa bàn xã Hòa Tiến, có tổng mức đầu tư hơn 380 tỷ đồng.

Dự án có diện tích khoảng 245.088m2, tại xã Hòa Tiến, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng là chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.

Ngoài ra, một số khu tái định cư trọng điểm đang được tập trung triển khai. Khu tái định cư Điện Bàn Bắc, thuộc địa bàn xã Điện Hòa cũ, có diện tích 4,7ha với 116 lô đất, đã khởi công và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026

Tổng mức đầu tư giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao qua thành phố Đà Nẵng dự kiến hơn 19.551 tỷ đồng; trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 12.704 tỷ đồng, chiếm 65%; đầu tư các khu tái định cư và nghĩa trang hơn 4.229 tỷ đồng, chiếm 21,6%; chi phí dự phòng hơn 1.926 tỷ đồng, chiếm 9,8%; di dời hạ tầng kỹ thuật hơn 690 tỷ đồng, chiếm 3,5%.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành phê duyệt 18/18 hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các khu vực Hòa Khánh-Liên Chiểu, Hòa Tiến, Bà Nà, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây, Duy Xuyên, Quế Sơn Trung, Thăng Bình, Thăng Phú, Thăng Điền, Tây Hồ, Chiên Đàn, Bàn Thạch, Hương Trà, Tam Xuân, Tam Mỹ, Gò Nổi và Xuân Phú./.