UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 12338/UBND-SNNMT phân công các cơ quan, đơn vị triển khai Chương trình bảo vệ môi trường các di sản thiên nhiên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1137/QĐ-BNNMT ngày 1.4.2026.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường là đầu mối triển khai chương trình, chủ trì kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, tham mưu xử lý vi phạm. Lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên vào các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, tăng cường bảo vệ rừng và ngăn chặn hành vi xâm hại rừng, động vật và thực vật hoang dã.

Sáu nhiệm vụ ưu tiên đến năm 2030: • 2026–2030 — Rà soát, xây dựng và tham mưu ban hành quy chế, kế hoạch quản lý, bảo vệ môi trường đối với các khu bảo tồn, khu cảnh quan đã được thành lập. • 2027–2030 — Tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường các di sản thiên nhiên. • 2027–2030 — Đầu tư trang thiết bị quan trắc môi trường và đa dạng sinh học tại các di sản thiên nhiên. • 2027–2029 — Đánh giá hiệu quả quản lý các di sản thiên nhiên. • 2027–2028 — Điều tra, đánh giá các dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường tại các di sản thiên nhiên. • 2028–2029 — Điều tra, đánh giá mức độ suy thoái và đề xuất giải pháp phục hồi hệ sinh thái tại các di sản thiên nhiên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cả sáu nhiệm vụ. Nguồn vốn thực hiện gồm kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên vào các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển du lịch. Sở hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ và du khách thực hiện quy định, đồng thời phối hợp kiểm tra việc chấp hành tại các khu, điểm du lịch trong di sản thiên nhiên.

Khách tham quan nghe giới thiệu về vườn thực vật và dược liệu dưới tán rừng trong chương trình trải nghiệm “Mỹ Sơn xanh”

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh huy động lực lượng, nguồn lực để bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong phạm vi quản lý. UBND các xã, phường, đặc khu tuyên truyền, vận động cộng đồng và phối hợp triển khai. Sở Ngoại vụ hỗ trợ kết nối hợp tác quốc tế. Sở Tài chính căn cứ đề xuất của các đơn vị và khả năng cân đối ngân sách để tham mưu bố trí dự toán hằng năm và trung hạn.