Đà Nẵng triển khai nhiều phương án ứng phó ngập úng tại khu vực đường Mẹ Suốt

Các kiệt, hẻm tại đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh) thường xuyên xảy ra ngập úng vào các đợt mưa lớn. Ảnh: XUÂN SƠN

Phản hồi ý kiến của người dân, Sở Xây dựng cho biết, đối với việc nghiên cứu, đề xuất đầu tư hạ tầng kênh mương chống ngập úng tại khu vực đường Mẹ Suốt và Âu Cơ, UBND thành phố đã chỉ đạo sở cùng các ngành liên quan khảo sát, xây dựng phương án tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho toàn khu vực.

Một số giải pháp chính định hướng dòng chảy thoát ra sông và vịnh Đà Nẵng nhằm giảm tải cho sông Phú Lộc, hạn chế ngập úng tại phường Hòa Khánh. Trong đó, tuyến cống thoát nước dọc đường Phùng Hưng nối từ kênh Hòa Minh ra vịnh Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải cho sông Phú Lộc, góp phần giải quyết triệt để tình trạng ngập úng trên địa bàn quận Liên Chiểu, đặc biệt là khu vực quanh đường Mẹ Suốt.

Đồng thời, thành phố tiến hành nâng cấp, cải tạo tuyến kênh dọc đường số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh dẫn ra sông Cu Đê nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ngập úng thường xuyên trên trục đường Âu Cơ, đường số 4 và các vùng lân cận.

Theo Sở Xây dựng, hiện dự án Tuyến cống thoát nước dọc đường Phùng Hưng (nối từ kênh Hòa Minh ra vịnh Đà Nẵng) cơ bản đã hoàn thành thi công. Công trình bước đầu phát huy hiệu quả giảm áp lực lưu lượng cho kênh Phú Lộc, đưa nước mưa thoát nhanh ra vịnh Đà Nẵng, qua đó giảm thiểu ngập úng cho khu vực thượng lưu (bao gồm khu vực Mẹ Suốt) trong các đợt mưa vừa qua; dự kiến bàn giao công trình trong tháng 12/2026.

Song song đó, dự án Xây mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, cảnh quan dọc đường số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 27/10/2025.

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố đã hoàn thành hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu công nghệ cao (không bao gồm phần diện tích triển khai dự án Công nghệ cao Đà Nẵng) và được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 6/10/2026 làm cơ sở lập dự án đầu tư. Dự kiến, dự án sẽ hoàn tất phê duyệt trong quý IV/2026, khởi công vào quý I/2027 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý II/2028.

Sở Xây dựng cho hay, khu vực đường Mẹ Suốt và vùng phụ cận thuộc đồ án Quy hoạch Phân khu Lõi xanh đã được UBND thành phố phê duyệt. Do đó, việc xử lý ngập úng tại đây sẽ được triển khai đồng bộ với đồ án Quy hoạch Phân khu Lõi xanh, đồ án Quy hoạch chuyên ngành cao độ nền và thoát nước mặt thành phố, cùng các dự án đang xúc tiến đầu tư như tuyến đường Vành đai phía Tây, đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài...

Công an phường Hòa Khánh phối hợp lực lượng an ninh cơ sở và quân sự đưa người dân tại vùng ngập trên đường Mẹ Suốt đến nơi an toàn (ảnh chụp tháng 10/2025). Ảnh: P.V

Nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó khi xảy ra mưa lớn gây ngập úng cục bộ, Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập bản đồ ngập lụt khu vực trung tâm thành phố tương ứng với các kịch bản mưa: 56mm/giờ (chu kỳ lặp lại P = 5 năm), 72mm/giờ (P = 10 năm), 115mm/giờ (P = 50 năm) và 135mm/giờ (P = 100 năm).

Căn cứ dữ liệu bản đồ ngập lụt, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã cùng Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải nghiêm túc ứng trực tại các điểm ngập đô thị; ưu tiên bố trí lực lượng và thiết bị bơm di động túc trực tại những vị trí xung yếu tương ứng với cường độ dự báo của từng trận mưa.

Về công tác cảnh báo sớm và phương án di dời dân cư vùng trũng thấp khi xảy ra mưa lớn cực đoan (≥ 115mm/giờ), Sở Xây dựng đề nghị chính quyền các địa phương đối chiếu bản đồ để nhận diện rõ khu vực có nguy cơ ngập sâu (từ 1m trở lên); kịp thời phát thông báo hướng dẫn người dân kê cao tài sản, ngắt nguồn điện và chủ động sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.