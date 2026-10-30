Đà Nẵng triển khai đợt cao điểm 90 ngày đêm phát triển công dân số

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực để triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Đợt cao điểm đặt mục tiêu 100% công dân trên địa bàn đủ điều kiện được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2; 100% công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thực hiện xác nhận, tích hợp các thông tin, giấy tờ được thông báo trên ứng dụng VNeID, trong đó tích hợp đầy đủ 5 loại giấy tờ cơ bản theo Nghị quyết số 66.22.

Thành phố đồng thời phấn đấu tối thiểu 50% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc danh mục áp dụng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết số 66.22 được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định. Công an thành phố được giao chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc triển khai đợt cao điểm; phối hợp UBND cấp xã rà soát, thống kê, phân loại công dân và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa bàn, lực lượng tham gia.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện tại địa phương; chỉ đạo công an cấp xã phối hợp các đơn vị liên quan lập danh sách công dân chưa đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc chưa tích hợp thông tin, giấy tờ trên VNeID. Trên cơ sở đó, phân công nhiệm vụ đến từng tổ dân phố, thôn, tổ công tác, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian và kết quả.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các tổ chức chính trị - xã hội được đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người lao động đủ điều kiện tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển công dân số trên địa bàn.