Đà Nẵng triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Trong 9 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính trên địa bàn Đà Nẵng được triển khai đồng bộ, gắn chặt với yêu cầu vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thành phố đã hoàn thành 98/137 nhiệm vụ cải cách hành chính; 188/301 nhiệm vụ Nghị quyết số 57-NQ/TW được Trung ương giao; không có nhiệm vụ quá hạn.

Đến nay, toàn thành phố tiếp nhận, giải quyết 973.435 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến đạt 96,7%. Hiện có 2.303/2.312 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến (đạt 99,61%), bao gồm 1.646 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 657 dịch vụ công trực tuyến một phần.

Theo tiêu chí đánh giá tại Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, Đà Nẵng xếp loại xuất sắc, đứng thứ 8/34 tỉnh, thành phố. Đối với Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX), thành phố đạt 91,21 điểm, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai Hệ thống khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng cung ứng dịch vụ công tại địa chỉ: https://khaosathailong.danang.gov.vn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Song song đó, việc vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tiếp tục phát huy hiệu quả; đến nay đã kết nối, tích hợp dữ liệu từ 20 cơ quan, đơn vị, 30 nhóm dịch vụ thông minh, 250 loại số liệu, biểu đồ và 60 loại cảnh báo.

Toàn địa bàn hiện có 94 cơ sở dữ liệu được xác định chia sẻ, dùng chung trong các cơ quan nhà nước; 120 đơn vị đưa dữ liệu vào kho dữ liệu dùng chung với tổng số 5.925 bộ dữ liệu.

Một trong những điểm mới mang lại hiệu quả rõ rệt trong cải cách hành chính tại Đà Nẵng là mô hình “Hành chính công chủ động”.

Nếu như trước đây, người dân phải tự tìm hiểu thông tin, theo dõi thời hạn giấy phép, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục hành chính, thì hiện nay, chính quyền sẽ hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục cần thiết.

Nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn cũng chủ động xây dựng, triển khai các mô hình, sáng kiến thiết thực như: Mô hình hành chính phục vụ “2 hành trình - 1 điểm đến”; “5 không, 3 có”; “Thẻ ưu tiên khi thực hiện thủ tục hành chính”; “Công dân không viết, cán bộ không hẹn”...

Về hạ tầng viễn thông, 99% thôn xóm đã được phủ sóng 4G; mạng 5G phủ gần 1.400 trạm. Mạng diện rộng (WAN) với băng thông tối thiểu 1Gbps đã kết nối đến 270 cơ quan, đơn vị từ cấp thành phố đến cơ sở, phục vụ tối đa hoạt động chính quyền số.

Năm 2026, tổng nguồn kinh phí phân bổ cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Đà Nẵng là 1.479,86 tỷ đồng; hiện đã giải ngân 766,937 tỷ đồng (đạt 51,83%).

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng kết luận buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại buổi làm việc, Đà Nẵng kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện, nâng cấp và vận hành ổn định các hệ thống thông tin dùng chung phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cũng như các hệ thống tập trung của bộ, ngành.

Đồng thời, khẩn trương cấu hình đầy đủ quy trình điện tử, phân quyền xử lý và cập nhật danh sách nhân sự tham gia giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình nội bộ đã được phê duyệt; tiếp tục hoàn thiện các chức năng hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cảm ơn đoàn công tác đã chia sẻ với những kết quả đạt được cũng như các khó khăn, vướng mắc của địa phương. Đồng thời, mong muốn các cơ quan của Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ thành phố tháo gỡ các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số thời gian đến.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng đánh giá cao sự nghiêm túc của thành phố Đà Nẵng trong công tác cải cách hành chính và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW; qua đó mang lại hiệu quả thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục tăng tốc chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt, nhanh chóng hơn các nhiệm vụ được Trung ương giao.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo, kiện toàn Tổ công tác, phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi của thành viên đoàn công tác, thành phố cần hoàn thiện báo cáo, bổ sung thông tin giải trình đối với các nội dung chưa rõ; làm rõ kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là các nội dung kiến nghị gửi đến các bộ, ngành.

Về phía đoàn công tác, có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ các đề xuất để báo cáo cấp có thẩm quyền, giúp địa phương sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.