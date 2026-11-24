UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 596/KH-UBND ngày 23.11.2026 về triển khai thực hiện Đề án “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2030, phạm vi thực hiện gồm 37 xã, từ năm 2026 đến hết năm 2030. Nội dung triển khai hướng đến hệ thống chính trị và nhân dân tại các xã, tập trung vào phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đề án “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” gắn phát triển sinh kế với gìn giữ bản sắc văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Ảnh tư liệu)

Theo đó, Kế hoạch đặt trọng tâm là đổi mới công tác quản lý, điều hành và phương thức vận động nhân dân, chuyển từ “hỗ trợ” sang “đồng hành”, từ “làm thay” sang “hướng dẫn”. Nguồn lực được tập trung theo nhu cầu thực tế của từng địa bàn, từng nhóm dân cư, gắn với đánh giá kết quả đầu tư. Chuyển biến về đời sống vật chất, tinh thần và năng lực tự chủ của người dân là thước đo hiệu quả thực hiện.

Phấn đấu 90% số thôn đạt chuẩn văn hóa

Cùng với mục tiêu 100% số thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng, thành phố phấn đấu 60% số thôn có đội văn hóa, văn nghệ và trên 90% gia đình đạt chuẩn văn hóa. Các địa phương phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn di sản, gìn giữ tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội và nghệ thuật dân gian. Công nghệ và mạng xã hội được sử dụng để quảng bá văn hóa gắn với du lịch cộng đồng. Việc xây dựng đời sống văn hóa đi cùng với xóa bỏ hủ tục, mê tín dị đoan, nhất là tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Đồng bào Cơ Tu trong trang phục thổ cẩm thực hiện nghi thức nhập làng để đón khách tại làng Ta Lang

Về giáo dục, 62,16% (23/37) số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới có trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc bán trú. Tỷ lệ hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đạt 100%. Tỷ lệ hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã biên giới cũng đạt 100%. Chỉ tiêu lao động qua đào tạo là 63,54%.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng trường nội trú, bán trú, tăng cường hướng nghiệp và gắn đào tạo với nhu cầu việc làm. Việc phát triển đội ngũ ưu tiên giáo viên là người dân tộc thiểu số và người địa phương. Giáo dục gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa, rèn kỹ năng sống và kỹ năng số cho học sinh.

Phát triển sinh kế gắn với bảo tồn văn hóa

Đến năm 2030, tăng trưởng kinh tế bình quân ở các xã trong phạm vi Đề án đạt tối thiểu từ 6,0 đến 6,5%/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 – 2030 giảm xuống dưới 14%. Thành phố phấn đấu 70% số xã và 20% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 mức bình quân chung cả nước.

Đà Nẵng đặt mục tiêu hằng năm thu hút 3% lao động nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chuyển sang làm việc trong các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Đến năm 2030, 40% lao động người dân tộc thiểu số biết làm các ngành, nghề này, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ.

Phần lớn các hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực miền núi có tham gia hoạt động bảo vệ, phát triển kinh tế rừng, dịch vụ môi trường rừng đảm bảo nguồn thu nhập tăng gấp 1,5 lần so với mức chuẩn thu nhập nghèo nông thôn giai đoạn 2021 – 2025 (khoảng 40 triệu đồng/người/năm).

Các địa phương rà soát nguyên nhân nghèo của từng nhóm hộ để hỗ trợ phù hợp, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Nhiệm vụ phát triển sinh kế gắn với bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng và bố trí dân cư ở nơi an toàn.

Về y tế và điều kiện sống, phấn đấu 100% đồng bào dân tộc thiểu số được tham gia bảo hiểm y tế, 100% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 100% hộ được sử dụng điện. Chỉ số phát triển con người (HDI) của người dân tộc thiểu số thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt trên 0,69. Tuổi thọ trung bình đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.

Về hạ tầng số, 100% thôn được phủ sóng di động và kết nối Internet băng rộng. Tỷ lệ xóa vùng lõm sóng viễn thông đạt 100%, tỷ lệ xóa điểm trắng điện lưới đạt 99,8%. Khoảng 95% dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong y tế, giáo dục, bảo hiểm và giao thông. 100% người dân đủ điều kiện có tài khoản định danh điện tử (VNeID). 100% hộ gia đình có khả năng truy cập Internet cáp quang cố định và Internet di động với tốc độ 1 Gbps trở lên.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%. Thành phố phấn đấu 100% diện tích rừng trồng đủ tiêu chí được cấp mã số vùng trồng. Thành phố phấn đấu hoàn thành giao đất, giao rừng, phân định ranh giới và số hóa 100% diện tích rừng. So với giai đoạn 2021 – 2025, phấn đấu giảm trên 70% số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và giảm ít nhất 25 – 30% số vụ cháy gây thiệt hại về tài nguyên rừng.

Về bố trí dân cư, mục tiêu là đưa 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, ở khu vực xa xôi, hẻo lánh hoặc nơi có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở vào các khu tái định cư an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, phấn đấu 100% số xã đạt cơ sở vững mạnh toàn diện về quốc phòng, an ninh.

Sản phẩm chế biến từ quế Trà My tại một cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Dân tộc và Tôn giáo là đầu mối theo dõi, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh kế.

Trước ngày 15.11 hằng năm, các cơ quan, đơn vị và địa phương gửi báo cáo kết quả về UBND thành phố qua Sở Dân tộc và Tôn giáo.

37 xã thuộc phạm vi thực hiện: Trà My, Thạnh Bình, Nông Sơn, Hiệp Đức, Thượng Đức, Lãnh Ngọc, Tiên Phước, Sơn Cẩm Hà, Quế Phước, Trà Liên, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Đốc, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh, Trà Leng, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, La Dêê, La Êê, Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên, A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Phước Trà, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành và Phước Hiệp. Danh sách được nêu tại Kế hoạch theo Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 13.1.2026 của UBND thành phố và Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29.1.2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.