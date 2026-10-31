Đà Nẵng triển khai Chương trình quốc gia về an toàn trong sử dụng điện

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu giảm 20% số vụ cháy do chập điện và tai nạn do điện giật so với giai đoạn 2020 - 2025; bảo đảm 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình được tiếp cận thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp sử dụng điện an toàn.

Đồng thời phấn đấu 80% hộ gia đình khu vực đô thị và 50% hộ gia đình tại nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn đặc biệt khó khăn được tư vấn, phổ biến kỹ năng an toàn điện. Giai đoạn 2031 - 2035, thành phố hướng đến giảm 50% số vụ cháy do chập điện và tai nạn điện giật so với giai đoạn 2020 - 2025; phấn đấu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình được hướng dẫn tự đánh giá mức độ an toàn của hệ thống điện.

Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao năng lực lực lượng quản lý, tư vấn; tăng cường kiểm tra an toàn điện và kiểm soát chất lượng thiết bị điện lưu thông trên thị trường.

Sở Công Thương được giao theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện; tham mưu điều chỉnh nhiệm vụ phù hợp từng giai đoạn. Công an thành phố thống kê, phân loại các vụ cháy, nổ liên quan đến sử dụng điện không an toàn, đồng thời lồng ghép kiểm tra an toàn điện trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Công ty Điện lực Đà Nẵng và các đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục; tăng cường tư vấn, tập huấn, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa sự cố điện.