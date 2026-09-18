Đà Nẵng triển khai chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy nghệ thuật Bài Chòi

Kế hoạch được triển khai tại các xã, phường, đặc khu liên quan trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian từ năm 2026 đến năm 2030, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật Bài Chòi trong đời sống cộng đồng.

Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ Bảo tàng Đà Nẵng sưu tầm tư liệu, hiện vật liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi, phục vụ công tác nghiên cứu, lưu giữ và trưng bày tại bảo tàng.

Đối với hoạt động thực hành và phát huy di sản tại cộng đồng, thành phố hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ Bài Chòi. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm tạo điều kiện để nghệ thuật Bài Chòi tiếp tục được thực hành thường xuyên, gắn với đời sống văn hóa của người dân.

Trình diễn Bài Chòi phục vụ du khách tại phố cổ Hội An

Kế hoạch cũng dành nguồn lực hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy kỹ năng thực hành nghệ thuật Bài Chòi; đồng thời triển khai truyền dạy thí điểm di sản văn hóa phi vật thể này. Qua đó, góp phần tạo nguồn lực kế cận, duy trì đội ngũ thực hành và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động Bài Chòi tại cơ sở.

Bên cạnh công tác bảo tồn, truyền dạy, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ tổ chức các đợt sáng tác tác phẩm về dân ca Bài Chòi, gồm biên soạn lời mới, tiểu phẩm, kịch, ca cảnh... với nội dung khai thác truyền thống lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người xứ Quảng.

Hoạt động sáng tác được kỳ vọng góp phần làm phong phú vốn tác phẩm Bài Chòi, tạo thêm những sản phẩm phù hợp với đời sống đương đại, đồng thời tăng sức lan tỏa của loại hình nghệ thuật truyền thống này.

Cùng với đó, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của di sản, khuyến khích người dân tham gia bảo tồn và phát huy nghệ thuật Bài Chòi.